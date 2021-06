06/07/2021

Le à 23h30 CEST

Les Russes Elena Vesnina Oui Aslan karatsev, numéro 144 de la WTA et numéro 226 de l’ATP respectivement remportés en quarts de finale de Roland-Garros en une heure et vingt-neuf minutes par 6 (3) -7 (7), 6-2 et 10-8 aux joueurs américains bélier Rajeev Oui Nicole Mélichar, numéro 8 de l’ATP et, respectivement, numéro 9 de l’ATP. Après ce résultat, les joueurs seront en demi-finale à Roland-Garros.

Les données du match montrent que Vesnina et Karatsev, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont eu une efficacité de 78% au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à gagner 61% de leurs points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, a réalisé un premier service de 62 %, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 51 % de ses points de service.

Lors des demi-finales, Vesnina et Karatsev affronteront les joueurs néerlandais Demi Schuurs Oui Wesley koolhof demain mardi à partir de 14h30 heure espagnole.

Le tournoi Roland-Garros Double Mixte Il est célébré sur terre battue extérieure et un total de 16 couples y participent. De plus, il se déroule entre le 4 et le 10 juin à Paris.