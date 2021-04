Vesta Equity et Algorand insufflent une nouvelle vie à la tokenisation immobilière

La place de marché mondiale des actions Vesta Equity a choisi la blockchain Algorand pour lancer ses nouveaux services de tokenisation immobilière, perturbant un secteur vieux de plusieurs décennies et ouvrant la possibilité aux propriétaires de convertir leurs capitaux propres en actifs numériques.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Vesta utilisera Algorand pour désintermédier davantage les nombreuses parties impliquées dans l’espace traditionnel de la valeur nette du logement et de l’emprunt. Avec Vesta éliminant les intermédiaires coûteux du processus, la technologie d’Algorand permettra à toutes les données d’être facilement disponibles et vérifiées automatiquement.

Le nouveau marché permettra aux propriétaires de convertir la valeur nette de leur maison en actifs numériques et d’en vendre un pourcentage à des investisseurs accrédités sans intérêt composé ni exiger une vente pure et simple.

Michael Carpentier, cofondateur et PDG de Vest Equity, a déclaré:

«Nous sommes devenus une société endettée, mais ce voyage doit changer pour créer un avenir plus prospère pour tous. Chez Vesta, nous pensons que l’application des bonnes technologies détient la réponse. »

W. Sean Ford, directeur de l’exploitation d’Algorand, a déclaré que sa société et Vesta Equity partageaient une vision commune en ce qui concerne la technologie blockchain et son rôle dans la création de plus d’opportunités pour les investisseurs immobiliers. Il expliqua:

«En élargissant les opportunités pour les propriétaires ainsi que pour les investisseurs, Vesta Equity est à l’avant-garde de la création de nouvelles opportunités de marché plus accessibles en rassemblant les participants grâce à la technologie d’Algorand.»

La tokenisation immobilière est considérée comme l’un des cas d’utilisation les plus convaincants de la blockchain, mais jusqu’à présent, la technologie est restée sous-utilisée dans le secteur. Un manque d’appétit institutionnel et des problèmes liés aux listes de jetons de sécurité ont entravé la croissance dans cet espace autrefois prometteur. La plate-forme de jetons de sécurité tZero d’Overstock.com était censée résoudre ce dernier problème, mais la sortie spectaculaire du PDG Patrick Byrne en 2019 a laissé le projet sans beaucoup d’élan.

À la surface, cependant, la technologie de la blockchain est très prometteuse pour les propriétaires d’actifs et les investisseurs. En tokenisant l’immobilier, les propriétaires de fonds peuvent lever des capitaux beaucoup plus efficacement. Les investisseurs, quant à eux, bénéficient d’un accès facile à l’immobilier privé.

L’une des caractéristiques les plus difficiles de la tokenisation de l’immobilier est peut-être les implications réglementaires. En décomposant un actif en parties plus petites et moins chères, les émetteurs de fonds pourraient entrer dans le domaine de la titrisation avec leur nouvelle offre. Si tel est le cas, cela les place sous l’œil vigilant de la Securities and Exchange Commission, ou SEC.

En ce qui concerne la titrisation, il explique que «la programmabilité du jeton crée une distinction importante par rapport aux titres plus traditionnels en ce sens que les règles commerciales peuvent être appliquées comme une logique qui automatise les processus impliqués dans la transaction.»

Il a également expliqué que les offres des propriétaires de Vesta «tomberaient probablement sous le coup du règlement D de la SEC», qui prévoit des exemptions qui seraient autrement requises pour les titres traditionnels.

Il a continué:

«Au lancement, nous rendrions également l’offre uniquement disponible aux investisseurs accrédités dans les limites de notre propre marché. Notre cadre prévu avec la SEC permettrait également le trading sur le marché secondaire sur notre marché. »

Le PDG de Vesta, Michael Carpentier, a déclaré à Cointelegraph qu’en tokenisant le capital immobilier, son entreprise «convertit les droits financiers associés à l’actif traditionnel et réel en un jeton qui peut être traité numériquement et bénéficier d’avantages tels que la liquidité, la vitesse de transaction et transparence. »