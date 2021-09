Vestiaire Collective devient la première plateforme de revente de mode à recevoir la certification B Corp

Vestiaire Collective a été classée « Benefit Corporation » // Vestiaire Collective obtient la certification B Corporation // Cela fait partie de la feuille de route de Vestiaire pour la durabilité et l’inclusion

Vestiaire Collective est devenue la première plateforme de revente de mode à recevoir la certification B Corporation et lance désormais un défi à d’autres plateformes de revente.

Cette réalisation fait partie de la feuille de route de développement durable et d’inclusion de Vestiaire et suit un processus de certification rigoureux de B-Lab.

Celui-ci évalue la performance sociale et environnementale, la transparence, la responsabilité, et démontre qu’ils utilisent les profits et la croissance à une plus grande fin.

Vestiaire Collective a été classée comme « Benefit Corporation », ce qui, selon B Corp, reflète l’engagement de l’entreprise envers les normes sociales et environnementales les plus élevées.

L’évaluation comprenait également des réalisations importantes dans les domaines « travailleurs » et « gouvernance ».

L’année dernière, l’entreprise a nommé un responsable en chef du développement durable et de l’inclusion et a lancé cinq groupes de travail sur la diversité et l’inclusion des employés, dont la diversité ethnique, LGBTQIA+, l’autonomisation des femmes, le handicap et l’égalité des chances.

L’entreprise compte plus de 500 employés en France, en Allemagne, aux États-Unis, à Hong Kong et à Singapour. 60 pour cent sont des femmes et tout le personnel est de 48 nationalités.

« Nous sommes incroyablement fiers de devenir la première plate-forme de revente certifiée B Corp au monde à l’échelle mondiale », a déclaré Fanny Moizant, co-fondatrice et présidente de Vestiaire Collective.

« C’est un grand pas sur la voie de la transformation de l’industrie de la mode. Vestiaire Collective est né avec l’idée que nous pouvons conduire le changement pour un avenir plus durable.

«Aujourd’hui, cette reconnaissance est une preuve supplémentaire que nous pouvons le faire. Nous sommes extrêmement honorés de rejoindre une communauté croissante et pionnière et nous espérons que ce n’est que le début d’un mouvement plus large qui déclenchera encore plus d’engagement au sein de notre industrie et de notre communauté de militants de la mode.

