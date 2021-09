Vestiaire Collective lève 178 millions d’euros en levée de fonds – WWD

in

PARIS – Vestiaire Collective, la plateforme de vente de produits de luxe d’occasion, a levé 178 millions d’euros de financement.

Investisseur Tech SoftBank Vision Fund 2 et Generation Investment Management actionnaires existants BPIfrance, Condé Nast, Eurazeo, et certains fonds gérés par Fidelity International et Koreyla Capital ont réinvesti.

“Le financement supplémentaire offrira une flexibilité financière considérable à Vestiaire Collective, une société certifiée B Corp, permettant à l’entreprise d’accélérer davantage vers ses objectifs à long terme dans un segment très attractif de l’économie circulaire”, a déclaré la société dans un communiqué publié mercredi.

Le marché de l’occasion de la mode s’échauffe depuis un certain temps, porté notamment par les jeunes consommateurs privilégiant des pratiques plus durables.

Parmi les investisseurs du tour de table, Maximilian Bittner, directeur général de Vestiaire Collective, a déclaré : « Leurs expériences respectives en tant qu’investisseurs mondiaux de premier plan soutenant des modèles commerciaux à forte croissance nous seront très précieuses dans notre prochaine phase de développement.

« Vestiaire Collective est une grande entreprise de technologie grand public qui, selon nous, transforme pour le mieux l’industrie de la mode de luxe intemporelle », a déclaré Marcelo Claure, PDG et directeur de l’exploitation du groupe SoftBank. « Vestiaire opère à l’intersection de plusieurs tendances sectorielles avec une croissance du commerce de détail de luxe, une transition continue vers l’Internet et un accent sur la durabilité. Et il le fait avec un modèle commercial bien placé pour évoluer à l’échelle mondiale.

La levée de fonds valorise désormais Vestiaire Collective à 1,7 milliard de dollars. Claure rejoint le conseil d’administration du revendeur de luxe, et Generation Investment Management prend un siège d’observateur.

L’activité de Vestiaire Collective ne cesse de s’accélérer. Au cours des 12 derniers mois, elle a augmenté son nombre de commandes de plus de 90 % à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, la hausse a été de 100 %, faisant du pays le plus grand marché de la plate-forme aujourd’hui. Pendant ce temps, les commandes ont augmenté de 150 % en Asie.

En mars, Kering a décroché une participation de 5% et une représentation au conseil d’administration de Vestiaire Collective.

