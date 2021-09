Vestiaire Collective obtient le statut B Corp – WWD

Jeudi, la plate-forme française pré-aimée Vestiaire Collective a annoncé une première mode pré-aimée: la société a obtenu le statut B Corp.

Librement appelée « l’étalon-or » dans les entreprises durables, la certification Benefit Corporation (en abrégé B Corp) est fournie par l’organisme à but non lucratif B Lab. Par ses critères ESG stricts, B Corps est légalement tenu d’agir dans l’intérêt des personnes et de la planète (au détriment du profit). Le titre gagne en popularité, B Lab ayant enregistré une augmentation de 60% des certifications de 2018 à 2019.

Dans un communiqué, le PDG de Vestiaire, Max Bittner, et la cofondatrice Fanny Moizant, ont écrit : « Nous sommes incroyablement fiers de devenir la première plate-forme de revente certifiée B Corp à l’échelle mondiale ! C’est un grand pas sur la voie de la transformation de l’industrie de la mode. Nous espérons que ce n’est que le début d’un mouvement plus large qui déclenchera encore plus d’engagement au sein de notre industrie et de la communauté des activistes de la mode. »

Les dirigeants ont déclaré qu’ils regardaient le jalon “depuis le début”.

Devenir une B Corp n’est pas facile, car cela oblige les entreprises – entre autres étapes – à remplir un sondage rigoureux de 300 questions détaillant les tenants et les aboutissants de leur entreprise, des conditions de travail des employés à l’empreinte carbone. Alors que la concurrence pour la revente augmente, les revendeurs recherchent des accessoires de durabilité supplémentaires en lançant des rapports de re-commerce et en recherchant des certifications comme B Corp pour se séparer et obtenir le statut d’« initié » avec quelque 4 000 B Corps certifiés dans le monde.

Avec cette certification, Vestiaire Collective rejoint des sociétés comme Patagonia, Starbucks, Allbirds et Toms.

« En 2021, les entreprises doivent être une force pour le bien. B Corp démontre que chez Vestiaire, nous nous soucions autant de la planète que de nos employés et de nos bénéfices », a noté la société. À ce jour, Vestiaire Collective compte quelque 455 millions de dollars de financements privés pour affronter un paysage concurrentiel.

Vestiaire Collective voit déjà un accueil chaleureux à l’annonce de B Corp sur son site internet. Plus de 800 visiteurs du site Web ont commenté l’actualité, dont une personne qui a déclaré : « Bravo, VC, B-Corp est un signe d’excellence ! prochaine cible – le prix Best For The World de B-Corp !! »

