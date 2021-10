VET/USD est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui. VET/USD se négocie actuellement à 0,1332 $. Résistance la plus proche à 0,143 $.

Analyse des prix VeChain : aperçu général des prix

Le prix de Vechain est en hausse aujourd’hui en raison des sommets plus élevés fixés au cours des dernières 24 heures après que le niveau de 0,128 $ a empêché une nouvelle baisse vendredi. En conséquence, nous prévoyons que l’EFP/USD continuera d’augmenter et défiera ensuite la barre des 0,143 $.

À long terme, une prévision de prix haussière de VeChain est exacte. Malgré le fait que les valeurs se négocient actuellement près de leurs niveaux les plus élevés de tous les temps, VeChain n’a pas encore atteint un nouveau sommet de tous les temps depuis août, peut-être en raison d’un manque d’intérêt à l’achat après le pic de volatilité précédent.

En conséquence, si les haussiers poussent ensuite l’EFP/USD au-dessus de 0,14 $, nous devrions voir l’analyse des prix de VeChain tenter de reprendre son plus haut historique à 0,155 $ à court terme. Cependant, cela dépendra de ce qui se passera avec Bitcoin, qui a une influence substantielle sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies comme l’a démontré dimanche lorsqu’il a chuté de plus de 10%. Si Bitcoin redevient un poids négatif sur le marché des crypto-monnaies, nous pourrions avoir une répétition de la semaine dernière.

Mouvement des prix de VeChain au cours des dernières 24 heures : VeChain passe au-dessus du sommet précédent après avoir retesté 0,128 $ comme support

À l’époque, le prix de VeChain était baissier car VET/USD ne pouvait pas dépasser 0,128 $, ce qui indiquait que le plus bas d’hier à 0,127 $ avait été retesté tout au long de la journée en tant que niveau de support. Lorsque cette ligne est à nouveau testée, elle casse généralement une ou deux fois, selon qu’il existe ou non des vendeurs importants sur le marché pour justifier la volatilité accrue.

Par conséquent, nous ne serons peut-être pas confrontés à un nouveau sommet historique pour l’analyse des prix VeChain malgré le fait qu’il a dépassé 0,128 $ et n’est pas redescendu depuis lors. En général, cela signifie que les acheteurs contrôlent le marché et ont l’intention de gagner du terrain par rapport à l’action des prix de la semaine dernière lorsque VET/USD a réussi à sortir et à clôturer au-dessus de 0,14 $ mais n’a pas pu maintenir ses gains très longtemps par la suite.

En conséquence, lorsque nous regardons le prix actuel, nous pouvons voir que VET/USD a ouvert avec un chandelier haussier, ce qui est une forte indication haussière. Cela a été suivi par un autre plus haut local hier après-midi, qui a ensuite été rejeté par la résistance à 0,128 $ et a clôturé près de ses plus bas en fin de journée. Cependant, cela n’a pas empêché une hausse supplémentaire pour l’EFP/USD car il a dépassé sa résistance quotidienne de 0,128 $, établissant un autre plus haut local à 0,14 $ dans le processus.

Considérant que VET/USD a montré de forts signaux haussiers au cours des dernières 24 heures, nous nous attendons à ce que le mouvement des prix pour cette semaine suive une tendance haussière, le premier objectif étant de 0,143 $. La ligne de résistance la plus proche qui doit être franchie est à 0,128 $, après quoi VET/USD peut tester son plus haut historique de 0,155 $ en temps voulu, à condition qu’il n’y ait pas de développements majeurs sur le marché aujourd’hui qui pourraient conduire à une volatilité accrue.

L’action la plus récente, qui est cohérente avec les jours précédents, a vu le VET/USD continuer à augmenter, mais contre une forte pression de vente à 0,128 $, ce qui a empêché une nouvelle appréciation. Depuis l’ouverture d’hier, nous avons observé une augmentation des achats en VET/USD, entraînant un high watermark local.

En conséquence, si l’élan persiste, VET/USD devrait se diriger vers une résistance à 0,14 $ ensuite. Cependant, étant donné le récent sentiment négatif sur le marché des crypto-monnaies, il est conseillé à tous les traders de protéger leurs fonds en maintenant leurs stop loss serrés en dessous des niveaux de support tels que 0,128 $ et 0,125 $.

Graphique VET/USD sur 4 heures : l’EFP vise 0,143 $

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que le prix de Vechain monte lentement, ce qui pourrait entraîner une nouvelle poussée vers une résistance de 0,143 $ plus tard dans la journée.

Graphique VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

À partir de la barre des 0,115, un rallye important a été observé au cours des jours suivants jusqu’à ce que la prochaine résistance de 0,135 $ soit atteinte vendredi. VET/USD s’est retracé pour tester la haute résistance précédente à 0,128 $ dans le trading d’hier, entraînant un renversement à la hausse.

Les prix de VeChain ont atteint un nouveau record historique hier, alors que la demande pour la crypto-monnaie s’est accélérée après la crise de l’année dernière. Après être tombé en dessous de 0,1 $ le 11 juin, l’action des prix de VeChain a établi un nouveau plus bas à 0,078 $ avant de rebondir avec un nouvel élan hier soir. VET/USD a finalement atteint un sommet légèrement plus élevé à 0,138 $, suggérant que de nouveaux gains sont attendus aujourd’hui au niveau de résistance de 0,143 $.

Analyse des prix VeChain : conclusion

La paire VET/USD se négocie à une prime par rapport au Bitcoin, ce qui a entraîné une condition de surachat. Cependant, le prix de VeChain s’est redressé depuis la baisse d’hier après que la résistance technique a été testée une fois de plus aux niveaux de support précédents de 0,128 $. En conséquence, nous pensons que la paire VET/USD continuera de gagner du terrain, atteignant 0,143 $ plus tard.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.