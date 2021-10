VET/USD est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui. VET/USD continue de tester la résistance de 0,123 $. Prochaine résistance mineure à 0,128 $.

Le prix VeChain se négocie actuellement à 0,0009 $, avec une capitalisation boursière de près d’un milliard de dollars. La paire VET/USD a cassé le support important à 0,084 $ plus tôt ce matin, accumulant un gain de +5% depuis la clôture d’hier.

La paire teste actuellement 0,123 $ ; sa résistance historique précédente est devenue un support. Ce niveau a précédemment agi comme une barrière solide empêchant la poursuite de l’ascension de la pièce. Cependant, le marché devrait pousser vers 0,128 $, ce qui représente une autre résistance importante. #VET a été l’une des pièces les plus performantes du classement des 100 premiers de la journée, atteignant un sommet intrajournalier de 0,125 $ avant de se consolider à 0,122 $ pour former une grande bougie haussière sur le graphique quotidien.

Mouvement des prix VeChain au cours des dernières 24 heures : signaux haussiers

Le prix du VET/USD s’est négocié dans une fourchette de 0,1133 $ à 0,1248 $ au cours des dernières 24 heures, avec une volatilité modérée. Le volume des transactions a augmenté de 10,93 % et a atteint 575,9 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière globale était d’environ 7,85 milliards de dollars, ce qui la place à la 24e place.

La configuration en triangle ascendant précédemment identifiée sur le graphique horaire semble avoir été brisée. Le prix a testé la ligne de tendance supérieure fixée à partir de la mi-septembre à 0,1248 $.

L’indicateur RSI a atteint des conditions de surachat, avec une lecture de 74, tandis que le MACD montre un fort signal haussier pour VET/USD. Bitcoin change de mains à 61 076 $ et sa domination est tombée en dessous de 52,2% aujourd’hui.

La paire VET/USD s’échange toujours dans un canal ascendant, identifié sur le graphique horaire. Une cassure haussière le verrait gagner plus de 20% en valeur, jusqu’à environ 0,0015 $, selon notre précédente analyse de prix. Cependant, nous pensons que le marché se consolidera à 0,012 $ pour le moment et qu’il serait préférable d’attendre de voir comment il réagit à cette marque avant d’établir des positions longues.

Graphique VET/USD sur 4 heures : l’EFP va dépasser 0,123 $ aujourd’hui ?

Sur le graphique de 4 heures, les taureaux testent à nouveau la résistance de 0,123 $, ce qui devrait conduire à une cassure plus tard dans la journée.

Graphique VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Début octobre, le prix de VeChain a énormément augmenté alors qu’une ascension rapide a porté l’EFP à 0,11 $. Depuis lors, VET/USD est resté sur le côté, avec un nouveau sommet local établi le 10 octobre à 0,123 $.

La volatilité a augmenté au cours de la semaine dernière, alors qu’une baisse significative à 0,1 $ a été observée lundi. VET/USD est tombé en dessous de 0,123 $ au milieu de la semaine avant de regagner ses pertes et de revenir à une résistance de 0,123 $, suggérant que le marché vise toujours plus haut.

Le prix de VeChain est passé de 0,0054 $ à un sommet de 0,1210 $ hier, puis est tombé en dessous de 0,11 $, où il a établi un plus bas plus bas. Tôt ce matin, le plus bas niveau a été suivi d’un bref pic vers le niveau de 0,123 $, indiquant que les taureaux sont toujours aux commandes.

Analyse des prix VeChain : conclusion

L’analyse VeChain d’aujourd’hui est haussière, avec un autre mouvement plus élevé possible après l’avance rapide d’hier au-dessus de 0,123 $. En conséquence, nous prévoyons une augmentation de la valeur du VET/USD au cours des prochaines 24 heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.