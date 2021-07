Vetements laisse tomber les voyelles pour un nouveau nom de marque – WWD

SANS VOYELLES : Vetements a révélé jeudi le nom de sa nouvelle marque – et c’est Vtmnts.

Le label a posté son premier look, un pull avec un motif de carte de test de télévision et un pantalon marron, sur son nouveau compte Instagram, @vetements_secret_project. Dans un e-mail, la marque a envoyé un lien pour 100 looks et les notes de collection promises suivraient du jour au lendemain.

“PS: 100 looks représentent notre engagement à 100% envers cette industrie”, a-t-il déclaré. Aucun autre détail n’était disponible dans l’immédiat.

Présentée principalement sur des mannequins masculins, la collection comprenait des vêtements imprimés avec des codes-barres et les numéros 83 836 36 87. Les t-shirts comportaient des pronoms de genre tels que « Elle/Elle », « Il/lui » et « Ils/Eux », tandis qu’un sweat à capuche a rendu hommage au film des années 1980 « Retour vers le futur ».

Le site Web spécialisé The Fashion Law a rapporté en avril que Vetements avait déposé plus de 25 demandes de marque pour utiliser la marque Vtmnts sur tout, des vêtements, accessoires et services de magasin de détail aux parfums, lunettes et bijoux, ce qui a laissé supposer que la marque changeait de nom.

“Un changement de nom hypothétique pourrait potentiellement avoir un sens étant donné la difficulté de la marque à accumuler des enregistrements de marque pour son nom dans son état actuel”, a écrit le site, notant que Vetements a fait face à “un recul important” de l’US Patent and Trademark Office, ou USPTO, en réponse aux demandes d’enregistrement de Vetements pour une utilisation sur l’habillement et le commerce électronique.

Un avocat examinateur de l’USPTO a provisoirement refusé l’enregistrement au motif que la marque demandée était simplement descriptive, sur la base de la traduction anglaise du nom, qui signifie « vêtements » en français, a rapporté The Fashion Law. Vetements n’a pas commenté les rumeurs d’un rebranding.

Annonçant le lancement de sa nouvelle marque le mois dernier, la maison zurichoise a déclaré qu’il s’agissait de la première étape de la création “d’une nouvelle version de ce à quoi pourrait ressembler un conglomérat”.

« Il est temps d’oser, de faire des choses différentes », a déclaré à WWD Guram Gvasalia, cofondateur et PDG de Vetements.

Il a déclaré que la collection aurait une esthétique différente de Vetements, inspirée des codes vestimentaires et vestimentaires masculins, mais «parlerait à tous les genres». Cela fait partie d’une nouvelle plate-forme appelée Gvasalia Family Foundation, qui fournira le mentorat, le développement technique, la production, la chaîne d’approvisionnement, la distribution et le soutien financier.

Les ajouts à la plate-forme à l’avenir pourraient ne pas nécessairement concerner le secteur de la mode, a déclaré Gvasalia, notant comment Vetements a récemment étendu sa marque à l’alimentation en lançant un hamburger de marque avec le détaillant de mode moscovite KM20.

Fondé en 2014, Vetements et son cofondateur concepteur Demna Gvasalia sont largement reconnus pour avoir déclenché la tendance streetwear dans la mode. Demna Gvasalia a quitté Vetements en 2019 et se concentre désormais sur Balenciaga, où il est directeur créatif depuis 2015.

