Vêtements pour enfants en vogue – L’Express Financier

La catégorie des vêtements pour enfants, jusque-là éclipsée par les vêtements pour hommes et pour femmes en ligne, a connu une croissance substantielle au cours de la dernière année. Selon un rapport d’Unicommerce, la part du segment des vêtements pour enfants en ligne sur le marché global des vêtements en ligne est passée de 3 % en FY20 à 17 % en FY21, avec une croissance de 200 % du volume de commandes.

Il y a également eu un changement notable dans le type de vêtements pour enfants achetés. Des plates-formes de commerce électronique telles qu’Amazon Fashion, Myntra, Ajio et Flipkart Fashion ont lancé des magasins de marques de vêtements pour enfants et introduit de nouvelles catégories telles que des jouets et des combinaisons de vêtements et de chaussures pour répondre à cette demande.

Petite virée shopping

Amazon Fashion a enregistré une augmentation de 80% des ventes de vêtements pour enfants au cours de l’exercice 21. Outre les robes, combinaisons et salopettes en coton, t-shirts et pyjamas, Saurabh Srivastava, directeur et chef d’Amazon Fashion India, affirme que le segment des vêtements pour bébés (barboteuses et ensembles de vêtements) a également connu une forte demande, en particulier pour les produits multipack. « Les clients sont prêts à dépenser en moyenne 1 000 roupies par achat en vêtements pour enfants », note Srivastava.

Flipkart Fashion a également vu les ventes de son segment des vêtements pour bébés doubler au cours des six derniers mois. « Les gens sont désormais dépendants du commerce électronique, en particulier pour les vêtements d’intérieur et les vêtements de nuit pour bébés. Il continue de connaître une forte demande de la part des consommateurs de toute l’Inde », a déclaré Nishit Garg, vice-président de Flipkart Fashion.

Ajio, quant à lui, affirme avoir enregistré une augmentation du nombre de primo-accédants pendant la pandémie. « Le chiffre d’affaires de notre entreprise a été multiplié par quatre et la catégorie des vêtements pour enfants a été multipliée par deux », a déclaré un porte-parole d’Ajio. Actuellement, Ajio propose environ 60 000 vêtements et chaussures pour enfants et prévoit de continuer à se concentrer sur cette catégorie.

Myntra a récemment ajouté des marques telles que House of Pataudi Kids, Jockey et Jack & Jones dans son segment pour enfants. « Dans l’ensemble, la catégorie des enfants a connu une croissance élevée à deux chiffres au cours de la dernière année, et une croissance de 40 % rien qu’en avril-mai 2021 », a déclaré Ayyappan Rajagopal, directeur commercial de Myntra. Le détaillant de mode en ligne a lancé un magasin de jouets il y a six mois.

Ce que l’avenir nous réserve

Le consensus parmi les marchés est que les clients n’ont pas réduit leurs dépenses en vêtements pour enfants, malgré la pandémie. Cependant, alors que les transactions dans cette catégorie ont augmenté, la taille moyenne du panier est restée la même, selon les analystes. « Nous pourrions assister à une augmentation des volumes de commandes, mais cela ne se traduira pas par une croissance du GMV pour la plate-forme », déclare Sanjeev Kumar, analyste des prévisions chez Forrester.

À mesure que les parents se sentent plus à l’aise pour commander en ligne, l’industrie s’attend à voir de nombreuses marques D2C axées sur les vêtements pour enfants au cours des prochaines années. « C’est un territoire inexploré avec un potentiel de croissance », déclare Kapil Makhija, PDG d’Unicommerce. Les marques existantes devraient également élargir leur portefeuille de produits et ajouter des catégories telles que les meubles et les jouets pour enfants, ajoute-t-il. Flipkart s’est récemment associé à Ace Turtle pour intégrer les marques Toys”R”Us et Babies”R”Us sur sa plateforme.

La catégorie des vêtements pour enfants a connu une augmentation de plus de 300 % des volumes de commandes des villes de niveau II et III, et de 100 % des villes de niveau I en 2020. Kumar.

Bien que la pandémie ait donné une impulsion à la catégorie des vêtements pour enfants, sa part sur le marché global des vêtements en ligne « ne peut pas dépasser 20 % », a déclaré Kumar. Il attribue cela à la reprise de la vente au détail physique d’ici l’année prochaine et au règne continu des vêtements pour femmes et hommes sur le marché de la mode en ligne. « Chaque catégorie a une marge de manœuvre limitée pour la croissance. De plus, les dépenses pour les vêtements pour femmes et pour hommes seront toujours plus élevées », ajoute Kumar. Au cours de l’exercice 21, la part des vêtements pour femmes sur le marché des vêtements en ligne était de 50 %, tandis que celle des vêtements pour hommes était de 33 %.

