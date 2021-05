Vettel a laissé Gasly “deux centimètres” de dépassement que les téléspectateurs n’ont pas vu · .

Sebastian Vettel a déclaré qu’il savait que son dépassement sur Pierre Gasly par Beau Rivage serait proche – mais il ne réalisait pas à quel point ils étaient proches.

Vettel a dépassé Gasly alors qu’il quittait les stands et montait vers Massenet. Ceux qui regardaient l’action à la télévision ont été frustrés car le réalisateur a choisi de couper l’un des rares moments de course roue à roue au cours de l’après-midi.

«Je savais que ce serait proche», a déclaré Vettel. «Mais si proche? C’est toujours difficile à prévoir.

«J’avais toujours un peu de nez devant et je pouvais le voir, mais pas assez pour vraiment dire à quel point j’étais en avance. C’était presque côte à côte, c’était seulement un quart de longueur d’une voiture pour une demi-voiture.

«Et puis ça commence à aller à gauche, à droite. Je suppose qu’il ne savait pas si je l’avais vu. Donc, à un moment donné, il a fait marche arrière. Je lui ai laissé de la place, mais j’avais des pneus neufs. Je suis également passé par le pick-up. Ce n’est donc pas l’itinéraire le plus confortable. »

Après avoir conservé sa position devant Lewis Hamilton lors de son arrêt au stand, Gasly a déclaré qu’il devait donner la priorité à la finition plutôt qu’au risque d’une passe sur Vettel. «Il nous a soit mis tous les deux dans le port, soit il était P5 et moi P6. Et je préfère marquer huit points plutôt que zéro. »

«En montant la colline, ce n’est pas vraiment droit», a expliqué Gasly. «Si la voiture mesure deux mètres, il m’a donné deux mètres et deux centimètres.»

Le pilote AlphaTauri a estimé qu’il n’était qu’à une demi-seconde de garder la position. «Je pense que j’ai raté peut-être cinq dixièmes de seconde en montant la colline parce que j’étais côte à côte avec lui. Si j’avais été cinq dixièmes plus rapide, j’aurais été mieux.

Bilan du GP de Monaco: «Les actions parlent plus que les mots»: Verstappen rappelle à Hamilton qu’il n’a pas grand-chose à prouver dans le combat pour le titre«Dans le tour, j’avais Lewis juste derrière. Je devais défendre, j’avais une très mauvaise adhérence, nous avons eu du mal avec les tours tout le week-end. C’est donc quelque chose que nous devons revoir. Et nous avons eu un drapeau bleu, nous avons perdu un peu de temps là-bas.

«Donc, vous trouvez toujours un petit quelque chose. Mais en général, notre rythme avec le dur n’était pas aussi bon qu’avec le C5 [soft]. Donc encore des choses à revoir comment nous aurions pu faire mieux. Mais nous avons gardé une Mercedes derrière, ce qui est une très bonne performance de notre part.

Vettel, qui est sorti de la ferraille pour terminer cinquième, a tiré la satisfaction de leur brève bataille dans une course autrement processionnelle.

«J’ai aimé ça parce que c’est le moment où ça compte», dit-il. «Les 10 premiers tours étaient assez ennuyeux, Sergio [Perez] poussé au début, mais pas de menace, vraiment et puis il a reculé pour sauver ses pneus.

«Je savais que ces tours avant les stands seraient les plus cruciaux et cela s’est avéré être [the case]. J’ai donc simplement apprécié le fait que j’étais au sommet de la voiture et que je pouvais pousser quand je le devais et je savais comment la voiture réagirait.

