Vettel a organisé un événement de karting entièrement féminin en Arabie saoudite avant la première course de F1 du pays · .

Sebastian Vettel a organisé un événement de karting entièrement féminin en Arabie saoudite pour encourager les femmes locales à se lancer dans le sport automobile, avant la première course de Formule 1 à Djeddah.

Le pilote Aston Martin, qui a déjà fait part de ses préoccupations concernant les normes des droits de l’homme dans certains pays lors des visites de F1, a reconnu les critiques adressées au sport pour avoir organisé sa première course en Arabie saoudite.

« De toute évidence, il y a eu beaucoup de discussions et de réflexions avant la course ici, la première fois que nous courons en Arabie saoudite et beaucoup de questions ont été posées », a déclaré Vettel.

« Je me suis posé la question et je pensais à ce que je pouvais faire », a-t-il expliqué. «Je pense qu’en général, nous avons tellement d’attention, tellement d’attention sur les exemples négatifs en ce qui concerne les lacunes de certains pays en ce qui concerne peut-être les droits de l’homme et d’autres choses. Mais j’ai vraiment essayé de penser aux aspects positifs et j’ai donc organisé mon propre événement de karting aujourd’hui sous le hashtag « Race for Women ».

Vettel a organisé une course privée à laquelle « un groupe de sept ou huit filles et femmes » a assisté. « J’essayais de transmettre certaines de mes expériences dans la vie et évidemment sur la bonne voie pour faire quelque chose ensemble pour développer leur confiance », a-t-il déclaré.

Vettel a emmené un groupe de femmes karting à Djeddah. L’Arabie saoudite a révisé les lois interdisant aux femmes d’obtenir des permis de conduire il y a quatre ans, avant le premier événement FIA organisé dans le pays. « En Arabie saoudite, les femmes ne sont autorisées à conduire une voiture que depuis 2017 », a expliqué Vettel. «Donc, certains d’entre eux avaient un permis, d’autres non. Certains d’entre eux étaient de grands passionnés de F1, d’autres n’avaient rien à voir avec la Formule 1 ou la course avant aujourd’hui. C’était donc un bon mélange de femmes d’horizons différents et je pense que c’était un grand événement.

« Tout le monde était extrêmement heureux et j’étais, je dois le dire, très inspiré par leurs histoires et leurs antécédents, leur positivité vis-à-vis du changement dans le pays. C’est vrai que si on regarde d’un point de vue occidental ou européen, il y a encore beaucoup de choses à améliorer et à régler. Mais il est également vrai que certaines choses changent, et pour ces personnes, elles font une énorme différence.

«En fin de compte, il est très difficile pour nous de venir dans un pays où nous ne passons peut-être que quelques jours et d’essayer d’être un juge parfait en ne connaissant pas exactement le contexte et les gens à fond. Mais de cette façon, je pense que pour moi, il était important d’apprendre à connaître certaines de ces femmes. Ce fut une journée très, très mémorable et inspirante et une excellente façon de démarrer le week-end. »

Des progrès supplémentaires sont nécessaires dans le pays, a reconnu Vettel. « Il est clair que certaines choses ne se passent pas comme elles le devraient, mais c’est notre point de vue », a-t-il déclaré.

« C’est aussi probablement vrai que les choses prennent toujours du temps et c’est un progrès. J’aimerais changer le monde dans certaines choses du jour au lendemain maintenant. Mais qui suis-je pour juger du bien et du mal ? Je pense que c’est une pente glissante.

« Mais c’est vrai que dans certains pays, certaines lacunes sont plus grandes que dans d’autres. Je pense qu’il y a des problèmes en Allemagne, il y a des problèmes au Royaume-Uni en ce qui concerne la liberté individuelle, probablement à une échelle et à un niveau différents.

Vettel pense que la meilleure façon de progresser est de donner des exemples positifs et inspirants. « J’ai l’impression que nous n’avançons pas vraiment en mettant simplement en évidence les points négatifs et en étant si négatifs parce qu’à la fin, cela vous rend triste.

«Mais beaucoup plus inspirant, je trouve, c’est de souligner les points positifs et d’écouter ceux qui ont été touchés et dont la vie s’est améliorée. De voir qu’aujourd’hui, ces femmes, la confiance qu’elles ont dans un domaine à prédominance masculine en matière de pilotage ou de course, leur donner la chance et la concentration, je pense que ça a été formidable. Cela m’a aussi procuré beaucoup de plaisir, même si ce n’était pas une course ou quelque chose que les gens ont peut-être imaginé, mais juste le fait de passer du temps et de rendre quelque chose en retour de mon expérience, ils ont vraiment apprécié ça.

« Donc je pense que c’est pour moi, c’est la façon la plus heureuse de voir les choses, de se concentrer sur le positif plutôt que de se concentrer uniquement sur le négatif. Bien sûr, il y a des lacunes et elles doivent être corrigées. Mais je pense toujours que l’outil le plus puissant est l’arme positive plutôt que négative. »

