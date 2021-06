Vettel à perte d’expliquer les problèmes de Q2 au Paul Ricard

in

Sebastian Vettel a déclaré qu’il avait eu du mal lors de sa dernière manche en Q2 en France, mais ne sait pas encore exactement pourquoi c’était le cas.

Aston Martin n’a pas semblé particulièrement fort au Paul Ricard ce week-end, n’ayant réussi à entrer dans le top 10 lors d’aucune des trois séances d’essais.

Néanmoins, Vettel a réussi à sortir facilement de la Q1, grâce en partie à la chute de Yuki Tsunoda et à un drapeau rouge empêchant certains de faire un deuxième tour lancé.

En fait, il était satisfait de sa performance et imaginait ses chances d’atteindre la Q3, mais n’y est finalement pas parvenu, se qualifiant en P12.

Pourquoi? Ce n’est pas encore clair.

« Nous avions l’air solides en Q1 avec les pneus tendres, mais je pense que personne ne voulait commencer la course avec les pneus tendres, c’est pourquoi nous avons couru avec les pneus médium en Q2 », a-t-il déclaré par la suite.

“Nous pensions qu’il y avait une réelle chance de faire la Q3 sur le milieu, mais, pour des raisons encore inconnues, l’équilibre n’était pas aussi bon lors de mon dernier run. L’avant était en train de se laver et je n’arrivais pas à extraire l’adhérence dont j’avais besoin. J’ai peut-être poussé un peu trop fort, mais nous n’étions pas loin de faire la Q3.

« Pour demain, nous avons le libre choix des pneus, mais tous les 10 premiers seront de toute façon en pneus médium, donc ce n’est pas facile de varier la stratégie. Demain, il s’agira de savoir qui gère le mieux la durée de vie et la dégradation des pneus. »

Résultats mitigés d’une séance de qualification un peu chaotique aujourd’hui. Mais il y a beaucoup d’opportunités dans la course de demain. 💚#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/UZC309zzSp – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 19 juin 2021

Son coéquipier commencera quant à lui tout en bas en P19 après que le drapeau rouge de la Q1 l’ait empêché d’obtenir un temps au tableau.

Le Canadien était au moins satisfait de la façon dont sa voiture se sentait, mais a reconnu qu’il aurait probablement besoin de l’aide des éléments le jour de la course.

«C’est l’une de ces choses. Vous ne pouvez jamais prédire quand les drapeaux rouges vont se produire, et nous avons été très malchanceux d’en avoir deux au premier trimestre. J’ai également eu un temps au tour supprimé, mais ce tour a montré qu’il y avait un bon rythme dans la voiture », a-t-il déclaré.

« Je me suis senti satisfait de l’équilibre et des progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent ce week-end, il y a donc des points positifs à retenir. C’est dommage qu’il soit difficile de doubler au Paul Ricard, mais on ne sait jamais.

“Nous croiserons les doigts pour un peu de pluie demain, et nous essaierons de nous frayer un chemin depuis la P19 quand même.”

