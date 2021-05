Vettel: C’était juste des larmes et des larmes …

Sebastian Vettel a bouclé l’impitoyable circuit de rue du Grand Prix de Monaco les larmes aux yeux lors de la deuxième séance d’essais de jeudi après que quelque chose ait irrité sa vision.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 a ensuite reçu en plaisantant un cache-œil de fortune par ses coéquipiers d’Aston Martin.

“J’ai eu la première manche et quelque chose m’est entré dans les yeux, puis la situation s’est aggravée lors de la deuxième manche”, a déclaré l’Allemand aux journalistes.

“Donc l’équipe était plutôt sympa et ils m’ont fait ça”, a-t-il dit, montrant le patch. “Donc je pense probablement que je vais garder ça et ça me gardera en sécurité pour le reste du week-end.”

Au cours de FP2 jeudi, Vettel avait déclaré à la radio qu’il avait l’impression que son œil saignait et qu’il était «super-émotif» ou qu’il se passait autre chose.

«C’était juste des larmes et des larmes et j’ai cligné des yeux pendant tout le tour. Pas idéal sur une piste comme celle-ci », a ajouté le double vainqueur du Grand Prix de Monaco.

Rendant compte de ses deux sessions du premier jour, Vettel a déclaré dans le rapport d’équipe: «Je pense que tout le monde est heureux d’être de retour ici sur cette piste spéciale et c’est formidable de voir des fans dans les tribunes, même si les nombres sont encore limités.

«Comme d’habitude, c’est très serré au milieu de terrain, ce qui signifie que tout est parfait samedi après-midi, et être chanceux avec le trafic, c’est ce qui compte.

«Je suis satisfait du travail que nous avons effectué aujourd’hui et si nous pouvons tout rassembler ce week-end, nous pourrons, espérons-le, être près de l’avant du groupe du milieu de terrain.»

Vettel a terminé huitième dans la première séance et 10e dans la seconde. (Reportage par Alan Baldwin)