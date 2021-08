Vettel disqualifié, podium Sainz en Hongrie

in

01.08.2021 à 22:14 CEST

La FIA a disqualifié Sebastian Vettel pour ne pas avoir terminé la course en Hongrie avec le minimum de carburant dans son Aston Martin. L’Allemand perd ainsi sa deuxième position, ce qui permet à Lewis Hamilton d’hériter de cette place et à Carlos Sainz de monter à la troisième place du podium.

Sainz a perdu le podium avec trois tours à faire après avoir été dépassé par Lewis Hamilton. Mais trois heures plus tard, la FIA a mis la ” touche finale ” à un grand prix de folie authentique en annonçant la sanction à Vettel et la modification pertinente du classement qui a rendu la troisième place au Madrilène et laisse Fernando Alonso quatrième .

Les commissaires sportifs du GP de Hongrie ont détecté que l’Aston Marti numéro 5 de Vettel n’avait pas le litre de carburant minimum requis à la fin de la course. Quelque chose dont la FIA a besoin pour prouver que l’essence usagée était légale. Vettel a ainsi enfreint l’article 6.6.4 du règlement technique de la F1, puisque dans sa voiture il y avait « à peine » 0,3 litre d’essence.