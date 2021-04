Vettel dit que “ça va beaucoup mieux” malgré le fait qu’il soit à nouveau en deçà du Q3 · .

Sebastian Vettel a déclaré qu’il se sentait plus à l’aise dans son Aston Martin malgré son échec dans le top 10 lors des qualifications pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Alors que son coéquipier Lance Stroll a pris la dernière place en Q3, Vettel a manqué de trois dixièmes de seconde. Il pense que la majeure partie de cette perte de temps était due à lui.

«J’ai perdu un dixième dans la ligne droite parce que j’étais assez seul à la fin», a-t-il déclaré. «Mais j’ai aussi perdu un peu contre moi-même, alors ce n’était peut-être pas le meilleur tour, ce dont vous avez évidemment besoin pour vous rendre en Q3.»

Ayant rejoint Aston Martin en provenance de Ferrari, Vettel a déclaré qu’il n’était pas encore complètement en harmonie avec sa voiture, mais qu’il pouvait ressentir des améliorations lors de la deuxième course de la saison.

«Ça s’en vient», a déclaré Vettel en réponse à une question de .. «De toute évidence, je ne suis pas un gars très patient, donc je ne veux pas attendre, mais ça va beaucoup mieux.

«Sur une piste comme celle-ci en particulier, vous avez besoin de la confiance ultime pour tout extraire et je n’en suis pas encore là, mais ce n’est que la deuxième course. Alors je suppose que je dois être un peu plus patient.

«La voiture est assez différente de ce à quoi j’étais habitué dans le passé», a-t-il expliqué. «Il y a plusieurs choses qui, de nos jours, avec les pneus et la façon dont vous configurez les voitures, etc., peuvent faire une grande différence. C’est pourquoi je pense que cela me prend un peu plus de temps que d’habitude.

“De toute évidence, en toute honnêteté, aussi si c’est pour les dixièmes ultimes que vous vous battez au milieu de terrain, vous voyez aussi les conséquences tout de suite.”

