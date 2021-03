Vettel dit que la collision Ocon était « probablement mon erreur » · .

Sebastian Vettel a déclaré qu’il était «probablement» responsable de la collision avec Esteban Ocon qui lui a valu une pénalité de 10 secondes.

La deuxième pénalité de la journée du pilote Aston Martin n’a eu aucun effet sur sa position d’arrivée. Il a pris le drapeau à damier à la 15e place, 18 secondes derrière George Russell et 17 secondes devant Mick Schumacher.

Il a été pénalisé pour avoir heurté le dos d’Ocon au premier virage, renversant le pilote Alpine, alors que le duo se disputait la 12e place.

«Je pensais qu’il resterait à droite et puis quand il est revenu à gauche, il était juste devant moi et j’ai verrouillé [up]», A déclaré Vettel. «C’était donc probablement mon erreur.»

«J’ai tout de suite parlé avec lui et je pense que nous sommes d’accord, il n’y a donc pas grand-chose à faire», a-t-il ajouté.

Les stewards ont jugé que Vettel était «entièrement responsable» de la collision. En plus de sa pénalité de temps, Vettel a reçu deux points de pénalité sur sa licence, le portant à un total de cinq, ce qui représente les trois qu’il a gagnés plus tôt dans la journée pour ne pas avoir observé le double drapeau jaune.

Ocon a déclaré qu’il aurait été plus bouleversé par l’incident s’ils s’étaient battus pour des positions de points.

«Je viens de revoir l’accident. Il est entré et s’est excusé, il a reçu la pénalité pour cela, donc tout va bien. Si nous nous battions pour les bons points à l’époque, j’aurais été plus contrarié, clairement.

«Mais je suis resté sur ma ligne et il semble en gros qu’il vient dans mon air sale. Donc, il se déplace vers la gauche, vers la ligne normale, mais il perd fondamentalement l’adhérence et c’est à ce moment-là qu’il se verrouille et m’a poussé à l’arrière.

