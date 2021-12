Vettel expérimenté inflige la quatrième défaite de Stroll contre son coéquipier en cinq ans · .

Alors que Racing Point devenait Aston Martin, la bataille entre le Lance Stroll et le nouveau coéquipier Sebastian Vettel était l’un des affrontements les plus intrigants de la saison.

Tous deux ont été battus par leurs coéquipiers respectifs en 2020, en particulier lors des qualifications. Comment Vettel réagirait-il à être abandonné par Ferrari et comment Stroll se comparerait-il à un quadruple champion du monde, facilement son coéquipier le plus compétitif à ce jour ?

Stroll a connu le meilleur début d’année, se qualifiant et dépassant son coéquipier à Sakhir et Imola alors que Vettel jouait lui-même. Alors que Stroll mettait les premiers points d’Aston Martin sur le tableau, il a fallu attendre Monaco pour que Vettel marque pour le premier temps avec la cinquième place, tandis que Stroll a remporté la huitième place.

En Azerbaïdjan, les deux pilotes Aston Martin ont fait bon usage d’un premier relais plus long alors que Vettel a hérité temporairement de la tête avant son premier arrêt. Stroll est resté encore plus longtemps jusqu’à ce qu’il subisse une effroyable défaillance de pneu le long de la ligne droite des stands et, heureusement, a pu en sortir indemne. Vettel a fait un travail brillant en repoussant l’ancien coéquipier de Ferrari, Charles Leclerc, pour remporter la deuxième place et prendre un gros avantage de points sur Stroll, qu’il a détenu pendant le reste de la saison.

L’écart aurait pu être encore plus grand. En Hongrie, Stroll a fait un gâchis de freinage pour le premier virage dans des conditions glissantes et a percuté la Ferrari de Leclerc, la prenant avec sa propre voiture dans le processus. Vettel a terminé troisième après la mêlée et a passé pratiquement toute la course en deuxième position, poursuivant Esteban Ocon pour la victoire afin de remporter son deuxième podium de l’année – jusqu’à ce qu’il soit disqualifié pour n’avoir pas produit un échantillon de carburant suffisant après la course. Cette perte aurait pu être encore plus exaspérante, car un arrêt au stand légèrement lent a coûté à Vettel la chance de prendre la tête.

La paire s’est emmêlée au départ à MonzaVettel a profité d’une série de non-qualifications Stroll sur quatre manches consécutives de chaque côté de la pause estivale, mais Stroll a réalisé les meilleures performances de course lors de la reprise des courses, terminant devant son coéquipier à Zandvoort, Monza ( où il a affronté Vettel très fermement dans le premier tour), Sotchi (où ils se sont à nouveau affrontés) et Istanbul.

Puis Vettel a inversé le cours de la bataille de qualification dans le dernier tiers de l’année, battant Stroll cinq samedis consécutifs pour terminer la saison 13-8 sur son plus jeune coéquipier. Stroll a obtenu son meilleur résultat de la saison avec une sixième place au Qatar, ce qui s’est avéré la dernière fois que l’un ou l’autre des pilotes Aston Martin a terminé dans les points.

Leur première saison ensemble était revenue à la septième place du championnat des constructeurs, Vettel remportant les qualifications et les batailles aux points, ce dernier malgré sa disqualification en Hongrie. Mais Stroll a souligné sa réputation méritée de ramener régulièrement la voiture à la maison, terminant l’année avec des finitions plus classées devant son coéquipier champion du monde.

Sur les points les plus importants, cependant, Stroll a une fois de plus apporté une contribution moindre que le gars de l’autre garage, comme cela s’est produit deux fois avec Sergio Perez et lors de sa première saison aux côtés de Felipe Massa en 2017. Cela pourrait être considéré comme une conséquence inévitable de étant jumelé à des coéquipiers très expérimentés, mais comme Stroll a terminé la saison avec son 100e départ, cette explication a sûrement atteint sa date d’expiration.

Lance Stroll contre Sebastian Vettel : statistiques clés

Lance Stroll vs Sebastian Vettel: Qui a terminé en tête à chaque tour

Lance Stroll vs Sebastian Vettel : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Lance Stroll était plus rapide, un positif signifie que Sebastian Vettel était plus rapide

