Vettel hésite à déclarer une confiance totale dans les pneus de la F1 · .

Sebastian Vettel a déclaré qu’il n’avait pas une confiance totale dans l’intégrité structurelle des pneus de la F1 après les échecs de la manche précédente en Azerbaïdjan.

Son coéquipier Aston Martin, Lance Stroll, était l’un des deux pilotes à s’être écrasé après avoir subi une défaillance de pneu à grande vitesse pendant la course.

Une directive technique mise à jour sur l’utilisation des pneus a été publiée à la suite des accidents, spécifiant de nouveaux contrôles de la pression et de la température des pneus des équipes pendant les séances. Cependant, Vettel a déclaré qu’Aston Martin se conformait déjà aux restrictions existantes sur la pression des pneus de démarrage.

“En fin de compte, je pense que tout le monde a le contrôle sur la grille, qu’il soit d’accord avec les pressions ou non”, a-t-il déclaré. «Et je sais que nous l’étions donc c’est la chose la plus importante.

« Alors je pense que nous n’avons pas besoin de débattre. Je pense qu’il y a des prescriptions en place, nous nous en tenons à celles-ci afin de faire fonctionner les pneus dans une fenêtre sûre. Lorsque le pneu tombe manifestement en panne, nous devons comprendre exactement pourquoi.

Vettel a reconnu que les pneus F1 doivent faire face à une gamme de conditions exigeantes, mais pense que “la première priorité devrait être que les pneus soient sûrs”.

« De toute évidence, dans une course, vous avez de nombreux scénarios différents auxquels le pneu doit résister. [It’s] pas vraiment nouvelle que cela puisse être assez difficile.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Vous allez à grande vitesse, vous allez à basse vitesse. Vous freinez très fort. Il peut faire très chaud dehors. Le tarmac peut être lisse ou rugueux.

« Vous avez des fenêtres de voiture de sécurité où nous devons suivre la voiture de sécurité car il y a un danger sur la piste où nous allons très, très lentement. Dans ce scénario, la pression des pneus chute de façon spectaculaire, puis vous avez un drapeau vert et tout le monde s’en va tout de suite. Donc, le stress sur les pneus, sans aucun doute, est très, très élevé.

“Mais évidemment, c’est un produit qui doit être conçu pour, avant tout, être aussi sûr que possible.”

Vettel a connu des défaillances de pneus à plusieurs reprises au cours des saisons précédentes, notamment à Spa en 2015, au Red Bull Ring en 2016 et à Silverstone en 2017.

« Au cours des dernières années, nous avons eu de nombreuses occasions [and] Je pense qu’il y a toujours eu un suivi et un rapport appropriés. Mais de notre côté, et je ne peux parler que pour nous pilotes, la priorité est clairement que les pneus soient sûrs ou que la sécurité soit la priorité la plus élevée et tout le reste, tout autre intérêt devra toujours passer en deuxième position », a-t-il réitéré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait confiance dans l’intégrité structurelle des pneus, Vettel a déclaré : « Je pense que la réponse courte sera que je ne peux pas dire à 100 % oui et je ne peux pas dire à 100 % non. » .

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, aurait tenté d’organiser une rencontre entre les pilotes et son responsable du sport automobile Mario Isola aujourd’hui, mais n’a pas pu convenir d’un moment approprié. Les pilotes auront l’occasion de parler à Isola lors du briefing de demain.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :