Schumacher le « premier entré et dernier sorti » du paddock – VettelVettel se dit impressionné par l’engagement de Schumacher envers son équipe Haas lors de sa saison recrue en Formule 1.

Schumacher a connu une année recrue difficile dans une voiture qui était la plus lente de la grille en grande partie en raison de l’absence de développement sur la voiture 2021 de l’équipe. Vettel dit qu’en dépit de son absence, l’éthique de travail de Schumacher l’a impressionné.

« Je pense que le décalage depuis le début de la saison pour cette équipe était médiocre car ils n’avaient aucun développement et ils étaient loin derrière », a déclaré Vettel.

«Mais je pense que nous devrions chercher tout au long de l’année. Mick a été très heureux, enthousiaste et heureux de travailler, et il a été l’un des premiers, sinon les premiers, à venir chaque jour dans le paddock et l’un des derniers à partir, et il a montré un grand intérêt pour essayer de pousser l’équipe le long.

« À part le travail qu’il a fait sur la bonne voie, à part quelques petites erreurs qui se sont peut-être produites au cours de votre première année, je pense qu’il a fait un excellent travail. Donc je souhaite vraiment qu’il obtienne une bien meilleure voiture l’année prochaine pour montrer ce qu’il est capable de faire.

Un accident enflammé à Albert Park refait surface laisse trois personnes à l’hôpital

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital après qu’une voiture volée s’est écrasée dans un arbre à l’Albert Park de Melbourne.

Selon l’agence australienne 7News, la voiture volée traversait Lakeside Drive avant de perdre le contrôle sur une portion de route récemment refaite avant le prochain Grand Prix d’Australie. La voiture a pris feu avant que les trois occupants ne soient secourus et transportés à l’hôpital.

Lakeside Drive longe le lac que le circuit d’Albert Park englobe et forme la fin du deuxième secteur avant la chicane à grande vitesse. Les routes qui composent le circuit ont été fortement modifiées ces derniers mois afin de rendre la piste plus rapide et d’encourager la course lors du retour de la F1 prévu le 10 avril.

Le Grand Prix d’Australie a été annulé pour les deux dernières années consécutives en raison de la pandémie de Covid-19. La course 2020 a été annulée le premier jour d’entraînement prévu après que des membres de l’équipe McLaren se soient révélés positifs pour le virus.

Un de nos moments préférés de 2021 💚💙 Voici les coulisses du moment où Mick a conduit la première voiture de F1 de son père – la Jordan 191 💚💙#HaasF1 pic.twitter.com/6XNmg9CZoB – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 2 janvier 2022

Pour devenir pilote Pro, cela coûtera environ 10 millions de dollars. Quelqu’un devra payer – la famille, les sponsors ou le programme de pilote du constructeur. 99,99% ne font pas d’argent dans le sport automobile si vous comptez l’investissement initial. Mais si vous le faites .. c’est un travail amusant. https://t.co/crkDMAOXaY – Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) 2 janvier 2022

Joyeux anniversaire à Ajokay, Coefficient, Luke et Mattypf1 !

