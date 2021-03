Vettel: Je ne me sens pas chez moi dans la voiture

Le passage du rouge au vert n’a absolument aucun impact sur Sebastian Vettel, en fait, il a été extrêmement mauvais au Grand Prix de Bahreïn 2021, sans doute le pire entraînement de la nuit lors de l’ouverture de la saison.

Peut-être que seule la recrue hors de sa profondeur Nikita Mazepin a eu un week-end pire que le quadruple champion du monde de F1.

La pourriture a commencé sérieusement lors des qualifications lorsque Vettel n’a pas réussi à sortir de Q1 à ses débuts pour Aston Martin. Il avait huit dixièmes de moins que Lance Stroll dans la voiture sœur, une seconde et demie de retard sur le meilleur temps établi par Max Verstappen de Red Bull lors de la première strophe des qualifications.

Un jour plus tard, après un bon départ dans la course, dans laquelle il a gagné plusieurs places, les choses sont devenues incontrôlables lorsque l’Aston n ° 5 a chuté dans l’ordre avant de se précipiter dans l’Alpine d’Esteban Ocon – un moment inexplicable pour un pilote de ce genre. expérience.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Vettel a ensuite accusé Ocon de l’avoir bloqué, alors que rien de tel ne s’était produit.

C’était simplement une autre erreur flagrante d’un pilote dont la liste d’erreurs s’est allongée depuis ce jour fatidique du Grand Prix d’Allemagne 2018 où il s’est écrasé alors qu’il menait confortablement sa course à domicile à Hockenheim.

Depuis lors, a-t-il vraiment été le puissant conducteur qu’il était autrefois?

Après les débuts oubliables de sa nouvelle équipe à Sakhir, Vettel a admis: «Je ne me sens pas chez moi dans la voiture. Beaucoup de choses se battent contre moi pour que je ne puisse pas me concentrer sur la conduite. Il y a beaucoup de choses dont nous devons nous occuper. »

Il s’est ensuite plaint: « Certains des autres étaient deux secondes plus rapides. »

Dans le rapport d’équipe, il a ajouté: «C’était une course assez délicate. Nous avons essayé de faire quelque chose de différent avec la stratégie – en nous arrêtant une seule fois – mais cela n’a finalement pas porté ses fruits. Je pense que nous avons pris la bonne décision pour l’essayer, mais à la fin de la course, mes pneus tombaient de la falaise.

«Le départ de la course a été solide: j’ai pris un bon départ et j’étais bien positionné après le premier tour. Mais il n’a pas été facile de progresser par la suite. J’ai pris un petit plat et nous avons dû prolonger le premier relais pour essayer de faire fonctionner la stratégie à guichet unique. En fin de compte, il n’était tout simplement pas possible de marquer des points aujourd’hui.

«Même si ce n’a pas été le meilleur week-end, nous avons continué à apprendre ensemble et à comprendre où nous pouvons nous améliorer. Il y a certainement le potentiel de faire de bons pas en avant dans les courses à venir », a expliqué Vettel sans mentionner son affrontement de recrue avec Ocon.

Le directeur de l’équipe, Otmar Szafanuer, a ajouté: «La course de Sebastian allait toujours être délicate car il devait se remettre du fond de la grille et nous l’avons fait passer à une stratégie à guichet unique pour lui donner les meilleures chances de marquer des points.

«En fin de compte, c’était trop extensible et les performances de ses pneus ont chuté plus vite que nous ne l’avions prévu. Nous prendrons les points positifs et négatifs du premier week-end de la saison et travaillerons dur au cours des prochaines semaines pour être plus compétitifs lors de la prochaine course à Imola.

Encore une fois, aucune mention du crash d’Ocon. Seul le rapport de l’équipe contenait un bref paragraphe: «Une collision malheureuse avec Esteban Ocon d’Alpine au virage 1 au 45e tour, combinée à la décoloration de la durée de vie des pneus, a mis fin à tout espoir de terminer dans le top 10 pour finir 15e.»

Autant ils essaient de cacher le fait que Vettel était en dessous de la norme au cours du week-end, la réalité est qu’il continue de commettre des erreurs indignes d’un pilote avec 258 départs dans l’élite et 53 victoires sur son CV.

L’année dernière, il était acceptable de blâmer Ferrari pour les malheurs de l’Allemand, car l’équipe italienne ne lui a pas rendu service avec une tortue de voiture et les polémiques de divorce qui ont suivi à Maranello.

L’ambitieux projet Aston Martin de Lawrence Stroll visait à inciter Vettel à retrouver son ancien moi, mais après un tour, il est clair que leur pilote de 33 ans, maintenant en vert, n’a toujours pas trouvé son mojo et pourrait bien l’avoir perdu pour toujours. .