Vettel : Je pense que nous ne devrions pas avoir autant de courses

La Formule 1 vient d’annoncer que 2022 aura un record de 23 courses, mais Sebastian Vettel d’Aston Martin pense que le sport repousse les limites et qu’il ne devrait pas y avoir autant de courses.

La Formule 1 a exprimé son souhait d’augmenter le nombre de courses, et son calendrier de 23 courses récemment annoncé consiste à mettre votre argent là où est votre bouche, avec de nouveaux sites tels que Miami rejoignant le cirque de F1, tandis que la Chine reste un grand absent du calendrier provisoire en raison des restrictions strictes du Covid-19 toujours mises en place par les autorités.

Le calendrier gonflé a fait l’objet de plusieurs discussions et opinions, le patron de l’équipe d’AlphaTauri, Franz Tost, déclarant récemment que « tout le personnel de F1 qui n’aime pas 23 courses devrait y aller », mais son ancien pilote Sebastian Vettel, qui a donné à l’équipe de Tost son premier jamais victoire en F1 à Monza en 2008, pense différemment.

Le quadruple champion s’est confié à Motorsport-Total à ce sujet et a déclaré : « Je pense que je suis arrivé alors que la Formule 1 était dans une sorte de phase de transition. Par rapport aux années précédentes, il n’y avait pas autant de tests. Et il y avait de plus en plus de courses.

« Maintenant, ce n’est que mon avis et ça ne vaut rien, mais je pense que nous ne devrions pas avoir autant de courses. Il y a un certain nombre de raisons à cela », a ajouté Vettel.

« D’une part, il y a peut-être trop de courses pour les gens qui veulent les voir. Ce n’est plus spécial quand il y en a autant », a-t-il déclaré en soulignant l’importance de l’exclusivité du sport.

Vettel a poursuivi en exprimant son empathie avec le personnel de F1, qui doit généralement passer de longs intervalles de temps à voyager et loin de sa famille.

« On peut arriver le mercredi soir et, si on trouve un vol, repartir le dimanche soir. Mais l’équipe a beaucoup plus de stress. Ils arrivent le lundi ou le samedi de la semaine précédente, installent le garage, préparent les voitures. Et puis ils doivent tout emballer à nouveau, le renvoyer et le préparer à l’usine.

« Donc, pour eux, c’est essentiellement un travail où vous êtes occupé tous les jours de la semaine et presque tous les week-ends, vous n’avez donc pas de temps pour vous-même. A l’heure où les gens prennent de plus en plus conscience qu’ils ont aussi une vie et que la vie n’appartient pas à l’employeur…. Oui, je pense qu’il est essentiel que nous continuions comme ça, qu’il y ait de plus en plus de courses », a averti Vettel.

« Je sais que ce n’est pas dans ma sphère d’influence. Et bien sûr, il y a d’autres intérêts.

Vettel, connu pour être un homme de famille privé lorsqu’il n’est pas dans le cockpit d’une F1, a souligné l’importance d’avoir un bon équilibre entre la famille et le travail pour le personnel de F1 : « Mais nous devons nous assurer que les gens trouvent un équilibre entre leur vie à la maison et le temps qu’ils passent sur la route.

« Ce devrait être un nombre de courses qui soit durable pour que vous gardiez votre passion pendant de nombreuses années et que vous ne soyez pas épuisé après deux ou trois ans », a conclu l’Allemand.

Vettel a récemment annoncé qu’il courrait pour Aston Martin en 2022. Sa première saison avec l’équipe a été décente, bien qu’elle ne corresponde pas à un podium à Bakou, un moment fort de la saison du quadruple champion. Il a également décroché une deuxième place en Hongrie, mais a été disqualifié pour des infractions à la réglementation sur le carburant sur sa voiture.