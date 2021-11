Vettel : je vais toucher l’aileron arrière de Hamilton

Sebastian Vettel peut parfois être tout à fait comédien. Après le Sprint Sao Paulo 2021 de samedi, l’Allemand a dit en plaisantant à son ingénieur de course qu’il allait toucher l’aileron arrière de Lewis Hamilton.

Vettel a en fait eu une course Sprint décente, se qualifiant et partant 11e, avant de terminer dixième, qui deviendra automatiquement neuvième après la mise en œuvre de la pénalité de cinq places liée au moteur de Hamilton.

S’exprimant après la course Sprint dans le communiqué de presse de son équipe, Vettel a déclaré : « J’ai pris un bon départ et gagné quelques places, mais nous avons dû nous battre pour rester là avec des voitures rapides, comme la McLaren. [of Daniel Ricciardo], derrière nous.

« J’étais dans le train de voitures, bénéficiant du DRS, ce qui a certainement aidé », a-t-il poursuivi. « Le rythme de course était correct, mais le départ sur le médium nous a permis d’être plus rapides vers la fin. [compared with those on Softs].

« Je pense que ce sera pareil demain », a prédit le quadruple champion du monde de Formule 1.

« C’est une longue course, et nous devrons nous battre pour marquer des points car il y a des voitures plus rapides, dont Lewis [Hamilton], derrière nous », a conclu le joueur de 34 ans.

Vettel le comédien fait une apparition

La course Sprint de Sao Paulo a eu lieu juste après l’annonce de l’annonce que Lewis Hamilton partirait de l’arrière de la grille de course Sprint, car sa Mercedes a échoué au poste de contrôle de la FIA en se qualifiant pour une irrégularité du DRS, avec une amende de 50 000 euros pour Max Verstappen pour avoir touché la voiture de Hamilton. en Parc Fermé après les qualifications également, violant ainsi les règles du Parc Fermé.

La situation d’Hamilton est grave et pourrait finir par affecter sa campagne de défense du titre cette année, malgré son formidable entraînement limitant les dégâts dans le Sprint de la 20e à la cinquième place.

Mais les actions imprudentes de Verstappen ont été à l’origine de plusieurs blagues et mèmes, faisant principalement référence à Vettel, connu sous le nom de « l’inspecteur Seb », pour vérifier fréquemment les voitures de ses rivaux après les sessions.

Vettel était clairement de bonne humeur après la course de Sprint, qui a amené le comédien en lui – un côté de sa personnalité auquel la communauté F1 s’est habituée – et a juste dû faire une boutade dans les circonstances.

la blague de l’aileron arrière et toute l’équipe qui rit en arrière-plan, comédien 😂 pic.twitter.com/OIgWYOPzyL — confort pour vettel stans (@vettelcomfort) 13 novembre 2021

Après avoir garé son Aston Martin dans Parce Ferme derrière la Mercedes de Hamilton, Vettel est allé sur la radio de l’équipe et a dit à son ingénieur de course : « Merci, je vais toucher l’aileron arrière de Hamilton.

A quoi son ingénieur a répondu : « Ne t’avise pas, très cher », après quoi l’Allemand a répondu : « Je plaisante. Je vais essayer l’aileron avant, c’est peut-être 25 Grand.

Un humour bienvenu au vu de l’ambiance tendue autour du paddock de F1 qui fourmille de rumeurs et d’attentes depuis samedi matin, en attendant les verdicts des enquêtes d’Hamilton et Verstappen.

Vettel, à sa première saison avec Aston Martin, se classe 12e au classement des pilotes avec 42 points, après avoir connu une saison mouvementée où il a décroché deux podiums l’un à Bakou et l’autre en Hongrie.

Il a été déchu de sa deuxième place hongroise, qui avait été attribuée à Hamilton à l’époque, car il n’y avait pas assez de carburant dans sa voiture Aston Martin F1 pour fournir l’échantillon obligatoire d’après-course à la FIA. Seb sait ce que doit ressentir Hamilton à Sao Paulo. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)