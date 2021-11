Vettel : J’étais seul pendant la majeure partie de la course

Après une série stérile de quatre courses inutiles, Sebastian Vettel a maintenant marqué des points lors de deux courses consécutives, avec une solide performance au GP de Mexico 2021, où il a admis qu’il était seul pendant la majeure partie de la course.

La première saison de Vettel avec Aston Martin jusqu’à présent a été une affaire vacillante, avec des sommets tels que son podium à Bakou et la deuxième place de la Hongrie perdue à cause d’une irrégularité de carburant dans sa voiture. Mais il y a également eu dix courses où il n’a pas marqué de points pour diverses raisons.

Cependant, l’Allemand a marqué un point à Austin depuis la 18e place sur la grille en raison d’une pénalité de grille liée à l’unité de puissance, puis l’a suivi d’une bonne septième place au Mexique, ce qui lui a valu six points au championnat de Formule 1.

Cela a rendu Vettel « raisonnablement heureux » comme il l’a déclaré au site officiel de la F1 après la course dans le stylo des médias, après avoir couru sur une piste qu’il « a bien aimé » mais décrite comme « très glissante ».

Une bonne journée au bureau

Vettel a réfléchi à sa course lors du communiqué de presse d’après-course de son Aston Martin.

« Je suis assez content de notre performance aujourd’hui », a-t-il révélé. « Nous avions montré un rythme compétitif sur les longs relais vendredi et je savais que si nous pouvions conserver notre position au premier tour, nous serions en mesure d’y rester et de marquer des points. »

Le quadruple Champion a ensuite expliqué : « Nous avons évidemment profité du spin pour Valtteri [Bottas], même si cela m’a un peu retardé, et les dommages causés à Daniel [Ricciardo] voiture, mais nous avons réussi à récupérer une position de [Antonio] Giovinazzi utilise la stratégie.

« Après cela, j’étais seul pendant la majeure partie de la course avec un rythme décent. C’était un week-end solide pour l’équipe et je suis heureux que nous ayons pu marquer de bons points », a révélé le vainqueur de 53 grands prix.

Le PDG d’Aston Martin et directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, était satisfait de la course de Vettel et a déclaré dans le communiqué de presse de l’équipe : endroit.

Un à oublier pour l’autre pilote Aston Martin

Lance Stroll a eu un week-end horrible, s’arrêtant des qualifications en Q1, où l’équipe aurait espéré qu’il pourrait aider son coéquipier avec un remorquage, peut-être lui donnant un remorqueur en Q3, car il allait toujours partir de l’arrière de le réseau, grâce à une pénalité de réseau liée à l’unité de puissance.

Et ce n’était pas la course la plus fluide pour le Canadien puisqu’il n’a terminé que 14e, avec une excursion hors piste à un moment de la course, bien qu’il ait affirmé que sa voiture se sentait bien.

« Nous avons fait ce que nous pouvions de l’arrière, mais c’était difficile aujourd’hui », a déclaré Stroll. « C’est difficile de partir de la dernière place ici parce qu’il n’est pas facile de suivre et de dépasser.

« La voiture se sentait bien, mais nous étions en retrait dès le départ. Nous espérions que des choses se passeraient devant nous pour nous aider à gagner des places, mais il nous en fallait plus pour passer notre chemin.

« Le point culminant de ma course a été le mouvement sur George [Russell] tard, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus aujourd’hui. Maintenant, nous nous concentrons sur le Brésil et visons à nous battre pour des points là-bas », a conclu Stroll.

Szafnauer pense cependant que le fils de son patron s’en est bien sorti compte tenu de la pénalité sur la grille. Il a déclaré : « Partant du fond de la grille en raison des pénalités de grille déclenchées par les changements de composants du groupe motopropulseur, Lance a mené une bonne course à la 14e place, dont le point culminant a été un beau dépassement de [George] Williams de Russell à l’extérieur du premier virage.

« D’ici, nous allons directement à Interlagos, un superbe circuit sur lequel il sera bon de repartir après l’avoir raté l’année dernière en raison de la pandémie », a conclu le patron d’Aston Martin.

Aston Martin a été blessée par la réglementation aérodynamique de cette année qui a révisé les règles pour les planchers des voitures de F1, car elles adoptent le même concept à faible inclinaison que Mercedes, dont la voiture W11 de l’année dernière a été l' »inspiration » de la voiture 2020 de l’équipe, la RP20, quand ils s’appelaient encore Racing Point.

Alors que Mercedes s’est remise des nouvelles règles aérodynamiques, Aston Martin ne l’a pas fait et est donc loin septième dans le tableau des constructeurs derrière AlphaTauri. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)