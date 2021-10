Vettel: la F1 disparaîtra à moins que cela ne puisse être pertinent

Sebastian Vettel a averti que la Formule 1 pourrait disparaître si le sport ne devenait pas plus pertinent en termes de technologie automobile au quotidien et ne devenait pas véritablement vert.

Le quadruple champion du monde de F1, s’exprimant dans une longue interview avec The Race, a fait valoir que malgré l’incroyable science derrière les unités de puissance actuelles, il est peu probable que la technologie soit pratique ou utile au-delà du sport au plus haut niveau.

Vettel a expliqué : « Les règlements actuels sont très excitants, le moteur est super efficace mais il ne sert à rien, ce ne sera pas une formule de moteur qui sera sur la route et qui sera dans votre voiture lorsque vous déciderez d’acheter une nouvelle voiture.

« Par conséquent, quelle est la pertinence ? Il y a certaines choses dont on parle pour les futurs règlements qui pourraient déplacer le changement dans des domaines plus pertinents et s’ils se produisent, c’est une bonne chose.

« S’ils ne viennent pas, je ne suis pas optimiste. Je pense que la F1 va disparaître s’ils ne viennent pas – et probablement à juste titre. Parce que nous en sommes au stade où nous savons que nous avons fait des erreurs et que nous n’avons pas le temps de continuer à en commettre », a ajouté Vettel.

La F1 va dans une large mesure se mettre au vert dans une ère de plus en plus respectueuse de l’environnement, mais la réalité est que des dépenses excessives et exorbitantes sont monnaie courante dans tous les domaines de l’élite, se moquant de telles ambitions.

Vettel a poursuivi : « La F1 n’est pas verte. Nous vivons à une époque où nous avons des innovations et des possibilités pour sans doute rendre la F1 verte également et ne rien perdre du spectacle, de la vitesse, du défi, de la passion.

« Nous avons tellement de gens intelligents et de puissance d’ingénierie ici que nous pourrions trouver des solutions », a insisté Vettel, un vétéran de 273 départs en Grand Prix et vainqueur de 53 d’entre eux.