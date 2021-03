Vettel marque cinq points de pénalité tout au long du week-end à Bahreïn

Sebastian Vettel a admis que l’incident entre lui et Esteban Ocon était «probablement» son erreur, le pilote Aston Martin récoltant deux autres points de pénalité pour son rôle dans la collision.

Les deux pilotes se disputaient leur position avant le virage 1 avant que Vettel n’entre en contact avec l’arrière de l’Alpine d’Ocon, expulsant les deux pilotes de la piste.

Ocon a terminé la course 13e, deux places d’avance sur Vettel, qui s’est également mérité une pénalité de 10 secondes suite à l’accident.

Dans l’ensemble, le total des points de pénalité de l’Allemand du week-end est de cinq, les trois qu’il a gagnés pour avoir ignoré les drapeaux jaunes agités lors des qualifications ont été pris en compte.

«Je pensais qu’il resterait à droite et puis quand il est revenu à gauche, il était juste devant moi et je me suis enfermé», a-t-il déclaré. «C’était donc probablement mon erreur.»

«J’ai parlé avec lui tout de suite et je pense que nous sommes d’accord, donc il n’y a pas grand-chose à vivre.»

Ocon a déclaré que Vettel s’était excusé auprès de lui à la suite de l’incident et a admis qu’il aurait été plus ennuyé s’ils s’étaient battus pour des points.

« J’ai revu l’accident tout à l’heure », a ajouté le Français. «Il est venu et s’est excusé, il a obtenu le penalty, donc tout va bien.

«Si nous nous battions pour de bons points à l’époque, j’aurais été plus contrarié.»

(Rapports supplémentaires: Agnes Carlier)