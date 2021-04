Vettel ne doit pas laisser tomber “boule de neige incontrôlable”

Le pilote qui a accompagné Sebastian Vettel alors qu’il était à la hauteur de ses pouvoirs chez Red Bull dit que les courses à venir seront «cruciales» pour lui pour inverser sa récente baisse de forme.

Mark Webber a été le coéquipier de Vettel chez Red Bull de 2009 à 2013, période pendant laquelle le quadruple champion du monde a remporté chacun de ses titres. Mais Vettel n’a pas été en mesure de reproduire ce succès lors de son passage ultérieur chez Ferrari, et après une mauvaise campagne 2020, il a rejoint Aston Martin pour cette saison.

S’adressant à . dans une interview exclusive, Webber a déclaré qu’il pensait que l’étendue de la situation difficile de Vettel chez Ferrari n’était suggérée que par des images de l’atmosphère tendue de l’équipe dans la récente série Netflix Drive to Survive.

«Il est vraiment, vraiment difficile de savoir comment tout cela s’est passé», a déclaré Webber. «Mais je pense que c’est assez clair – j’ai regardé un peu Drive To Survive et vous savez [that] si c’est ce qui sort, l’intérieur de Ferrari a dû être assez difficile pour lui.

«Il cherchait donc à changer de décor. Mais nous sommes toujours mesurés sur ce que nous faisons dans la voiture.

Vettel est “son critique le plus dur”, dit WebberVettel a enduré un premier week-end difficile avec sa nouvelle équipe à Bahreïn, récoltant cinq points de pénalité et entrant en collision avec Esteban Ocon sur le chemin de la 15e place. Webber soupçonne que Vettel a trouvé un environnement plus confortable chez Aston Martin, mais se demande si cela lui apportera le succès qu’il aspire.

«Je pense qu’il serait plus heureux chez Aston Martin – certainement plus heureux là-bas du lundi au vendredi. Mais que fait le chronomètre? C’est le plus grand baromètre et il le sait mieux que quiconque.

«C’est son critique le plus dur. Il va être vraiment dur avec lui-même. Il est facile pour ce truc de faire boule de neige hors de contrôle. Et c’est ce que sa mission doit être maintenant est de s’assurer que cela ne devienne pas incontrôlable, qu’il puisse remonter à cheval et avoir une sorte de sentiment avec cette voiture.

«Parce que peu importe votre nom ou votre armoire à trophées, chaque année en Formule 1 vous devez livrer et il le sait aussi. Les six ou sept prochaines courses seront donc cruciales pour lui.

“C’est un chien extrêmement vieux en termes de nouveaux trucs maintenant”, a ajouté Webber, “et c’est quelque chose qui, encore une fois, est en grande partie sous la surveillance de Seb. Cela dépend donc beaucoup de lui.

«Je pense que la nouvelle équipe ne manquera pas d’enthousiasme pour essayer de rassembler ce qu’elle peut. Mais je pense que c’est en grande partie à Seb pour se rendre à ces prochains événements et le chronomètre peut simplement arrêter une grande partie de cette pourriture et c’est ce dont il aura envie dès que possible.

Ferrari est «comme une vieille et majestueuse maison» par rapport à Red BullVettel a conduit pour Ferrari entre 2015 et 2020. Webber a failli signer pour l’équipe avant sa retraite à la fin de 2013.

«Je ne regrette pas de ne pas y être allé», a-t-il déclaré. «Je pense que la passion, c’est la chose la plus importante, c’est que les fans italiens, en quelque sorte c’est une drogue pour toi, que tu aimerais aller les représenter et conduire [for] eux.

«Pour réussir avec eux, il faut que ce ne soit comme aucune autre équipe au monde. C’est comme une vieille maison majestueuse. Red Bull a eu un grand succès, mais c’est une «nouvelle construction».

«Ferrari existe depuis toujours et avoir votre nom gravé dans leur histoire, si vous avez de gros résultats avec eux, est spécial. Mais je ne sais pas à quel point ils sont sentimentaux.

Mark Webber s’est entretenu avec . pour une prochaine édition de My F1 Cars

