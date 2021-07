Vettel ne s’intéresse pas aux critiques des médias sociaux sur ses causes · .

Sebastian Vettel dit qu’il ne tient pas compte des critiques sur les réseaux sociaux concernant sa position sur les questions environnementales.

Le pilote Aston Martin, qui, contrairement à beaucoup de ses rivaux, n’a pas de présence sur les réseaux sociaux, est devenu de plus en plus franc sur la nécessité de réduire les émissions et les déchets. Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, lui et un groupe de fans ont passé plusieurs heures à aider à nettoyer les déchets autour de Silverstone.

Suite à la critique d’une interview pour Der Spiegel où il a également discuté de son environnementalisme, Vettel a déclaré qu’il n’était pas intéressé par les commentaires négatifs sur sa position.

“Pour être honnête, je ne sais pas de quoi vous parlez”, a déclaré Vettel lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui. « Je veux dire, j’ai eu des retours très positifs. Je n’ai rien entendu de l’autre côté.

« Je suppose qu’il est normal que les gens aient toutes sortes de réactions. Mais je pense qu’ils ont probablement été positifs sur un rapport de mille pour un.

« C’est, je pense, un problème de notre époque et en général, la roue qui grince attire l’attention. Évidemment, vous posez la question sur les commentaires négatifs potentiels, alors que vous devriez poser mille fois une question sur les commentaires positifs. C’est pourquoi je pense qu’il ne sert à rien de passer du temps à regarder de ce côté et à voir les points positifs [instead]. “

Vettel a déclaré qu’il avait “beaucoup appris” en se portant volontaire pour nettoyer à Silverstone et en visitant une usine de traitement des déchets par la suite. “Je pense que les personnes impliquées, les fans qui étaient heureux d’aider ont beaucoup appris [too],” il a dit.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Nous avons convaincu même certains des fans qui étaient encore sur la piste de s’impliquer et de prendre un sac et de ramasser des déchets. Donc je pense que c’était une bonne chose à faire parce que nous avons joué et nous avons nettoyé deux tribunes et trois heures et demie.

« Je voulais m’assurer de la destination des choses après cela, alors j’ai beaucoup appris en si peu de temps. »

Vettel a également rejoint Lewis Hamilton pour critiquer la position du gouvernement hongrois sur les droits des homosexuels. Le Premier ministre Viktor Orban a récemment approuvé une loi interdisant aux homosexuels d’apparaître dans des programmes télévisés ou du matériel éducatif destinés aux moins de 18 ans.

“Chacun est libre de faire ce qu’il veut et c’est exactement ce que je suppose, c’est le but”, a déclaré Vettel, qui porte des baskets avec l’arc-en-ciel de la fierté gaie ce week-end. «Je trouve cela embarrassant pour un pays qui fait partie de l’Union européenne d’avoir à voter ou d’avoir des lois comme celle-ci.

«Nous avons eu tellement d’occasions d’apprendre dans le passé et je ne comprends pas pourquoi nous avons du mal à voir que tout le monde devrait être libre de faire ce qu’il aime, d’aimer qui il aime.

« C’est beaucoup dans le sens de vivre et de laisser vivre. Ce n’est évidemment pas à nous de faire la loi, et ce n’est pas notre rôle, mais je pense juste pour exprimer notre soutien à ceux qui sont évidemment concernés par cela.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :