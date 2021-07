Vettel n’est pas à blâmer pour l’incident de blocage du deuxième trimestre

Fernando Alonso dit que Sebastian Vettel n’était pas à blâmer pour l’incident impliquant la paire en qualifications qui lui a coûté sa dernière chance d’établir un temps compétitif en Q2.

Le pilote Alpine a déclaré que son week-end était « terminé » après être sorti en Q2 et s’être qualifié 14e.

Alonso a rencontré l’Aston Martin de Vettel à la fin de son dernier tour dans les derniers instants de la Q2 lors de l’approche rapide du dernier virage. Contraint de reculer, Alonso n’a pas pu améliorer son temps, le laissant 14e et hors des qualifications.

L’incident, selon Alonso, a empêché Alpine de concourir pour une position de départ potentielle sur la grille.

“Je pense que nous avons été aussi rapides que jamais lors de cette qualification de la saison”, a-t-il déclaré.

Rapport: Sainz et Bottas sous enquête pour conduite trop lente au deuxième trimestre« Nous étions P3 en Q1 – je pense que nous aurions pu être P4 ou P5 en Q2 et peut-être même P5 ou P6 même en Q3 parce que nous avions deux trains de pneus. C’est donc une grosse conséquence pour notre week-end car même nos choix de pneus de qualification ont été faits pour maximiser samedi et samedi a été terrible avec P14. Donc je suppose que le week-end est fini pour nous maintenant. Mais nous ne pouvons rien faire.

Les commissaires sportifs ont confirmé qu’ils enquêteraient sur l’incident après les qualifications. Valtteri Bottas fait également l’objet d’une enquête pour son implication potentielle dans la préparation de celui-ci. Mais Alonso dit qu’une pénalité serait de peu de confort.

« Ça va changer quelque chose pour eux, mais pour nous, ça a tout changé ce week-end. Et je ne pense pas que Seb puisse faire beaucoup plus car à l’intérieur de la voiture, nous ne comptons que sur notre ingénieur. Donc je suppose que c’était plus l’équipe que Seb lui-même.

Alors que le directeur de course Michael Masi a averti les équipes de ne pas ralentir entre l’avant-dernier et le dernier virage avant les qualifications, Alonso a déclaré qu’il était inévitable que les pilotes se regroupent à cette position sur la piste.

“Parfois, vous devez le faire parce que la voiture devant, ils le font”, a expliqué Alonso.

« Donc en conséquence, trois ou quatre voitures derrière, ils doivent le faire. Donc si nous avons une piste libre à coup sûr, nous essaierons d’avoir un tour de piste propre.

« Donc, comme je l’ai dit, je ne pense pas que Seb ait fait quelque chose de mal parce que quelques voitures devant lui ralentissaient déjà. La chose la plus importante est pour notre race. Ce qui leur arrive ne change pas grand-chose.

Vettel a déclaré qu’il n’avait pas pu éviter de retenir Alonso alors que d’autres pilotes l’avaient dépassé alors qu’il attendait de commencer son tour.

“Je pense que nous étions d’accord pour ralentir entre huit et neuf heures, ce que j’ai fait”, a-t-il expliqué. « Tout le monde me dépasse et saute la file d’attente, puis ils ralentissent tous entre neuf et dix heures quand on s’engage à ne pas ralentir. Alors maintenant, vous connaissez la suite de l’histoire.

