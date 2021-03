Vettel partira du fond de la grille

Sebastian Vettel débutera le Grand Prix de Bahreïn depuis le fond de la grille après avoir été pénalisé sur la grille pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes agités lors des qualifications.

L’Allemand était sur le point d’entamer un tour de piste lorsque Nikita Mazepin a tourné au virage 1, ce qui a entraîné l’agitation des drapeaux jaunes.

Bien que Vettel n’ait pas fixé un temps assez rapide pour sortir de la Q1, le quadruple champion du monde devant initialement débuter la course en 18e position, il a été convoqué au bureau des commissaires sportifs à la suite de l’incident.

À la suite de la rencontre, qui a eu lieu dimanche à Bahreïn, Vettel s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille, le reléguant au fond de la grille, et a accordé trois points de pénalité sur sa licence.

La déclaration disait: «Bottas, Vettel, Perez et Russell se sont approchés de la scène et sont passés devant Mazepin. Bottas, a été immédiatement chargé par son équipe d’interrompre son tour conformément aux notes d’événement du directeur de course. Perez et Russell avaient reçu le drapeau à damier et avaient reçu l’ordre de ralentir, Russell recevant les informations supplémentaires selon lesquelles il s’agissait d’un double secteur jaune.

«Vettel n’a pas abandonné ses genoux. Il a expliqué aux commissaires sportifs qu’il avait vu de la fumée devant lui, mais n’était pas sûr s’il s’agissait d’un lock-up ou d’une voiture arrêtée jusqu’à ce qu’il soit assez près de la voiture et que la fumée se dissipe.

«Les commissaires ont observé qu’il avait déjà dépassé le panneau de signalisation lorsqu’il s’est éclairé à l’approche de la scène, et que les commissaires à ce tour n’avaient pas encore réagi avec un drapeau jaune. Néanmoins, Vettel s’approchait d’une voiture qui était arrêtée sur le côté sur la piste et, selon la règle, cela nécessiterait un double drapeau jaune.

Ce n’est guère un début idéal pour l’ère Vettel chez Aston Martin, mais il espère rattraper son retard pendant la course.