Vettel : Plus heureux chez Aston Martin que chez Ferrari

Sebastian Vettel admet qu’il est maintenant plus heureux avec Aston Martin qu’avec Ferrari, après sa première saison de Formule 1 avec l’équipe britannique.

Vettel a terminé sa première saison dans Green 12e au classement des pilotes, ce n’est pas un résultat spectaculaire, mais le quadruple champion du monde de F1 a livré de solides entraînements à Monaco où il a terminé cinquième, et à Bakou où il a décroché le premier podium d’Aston Martin avec une deuxième place.

Il aurait pu gagner en Hongrie si son équipe n’avait pas bâclé son arrêt au stand pour tenter de saper Esteban Ocon, vainqueur éventuel de la course, et a terminé deuxième, ce qui lui a ensuite été retiré, après que la FIA n’ait pas pu extraire un échantillon de carburant suffisant de sa voiture. .

Max et Lewis méritaient tous deux le titre

Maintenant que la saison est terminée, l’Allemand s’est entretenu avec Blick sur plusieurs sujets, avec la finale de la saison 2021 à la débâcle d’Abou Dhabi, où Max Verstappen a remporté le titre 2021 de Lewis Hamilton, étant au premier plan des sujets.

« Tout cela a laissé une impression assez étrange », a déclaré Vettel à propos de ce qui s’est passé dans les derniers tours de la course. « Le terrain derrière la voiture de sécurité aurait dû être trié bien plus tôt.

« J’ai fait la suggestion à la radio après le premier tour », a-t-il révélé.

« Je n’avais vu les fans néerlandais bondir que dans le dernier tour », a poursuivi Vettel. « C’est à ce moment-là que j’ai su : Max est devant. Et Lewis n’avait aucune chance avec ses pneus.

« Eh bien, les deux auraient mérité le titre », a-t-il insisté. « C’est dommage pour Hamilton, car il a connu une très bonne deuxième moitié de saison.

« Maintenant, je félicite les deux pilotes », a déclaré Vettel.

Rien que du respect. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/O6EYuOwxgl – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 14 décembre 2021

Une année difficile pour Aston Martin

Aston Martin a terminé 2020 troisième au classement des constructeurs, sous leur apparence Racing Point, avec leur RP20 «inspiré de Mercedes» étant surnommé la Mercedes rose.

Avec les changements de réglementation au sol pour 2021 qui nuisent aux voitures à faible inclinaison, à savoir Mercedes et Aston Martin, cette dernière n’a pas pu récupérer les performances perdues comme la première a réussi à le faire.

« Nous avons généralement eu une année difficile avec le nouveau règlement et le soubassement modifié, voire coupé », a déclaré le quadruple champion du monde. « Nous n’avions pas un angle d’attaque aussi prononcé à l’arrière que Red Bull, par exemple.

« Mercedes a également souffert du soubassement. En 2020, ils avaient encore 1,5 seconde d’avance.

Après avoir souligné les performances incohérentes de sa voiture sur la piste, le pilote de 34 ans a déclaré : « C’est vrai.

« Notre voiture n’est pas si efficace. C’est un point faible. Malheureusement, nous avons eu trop de traînée trop souvent.

Objectifs pour 2022

Vettel hésitait à fixer des objectifs pour 2022, préférant emprunter la voie sûre en insistant : « Bien sûr, vous ne pouvez pas encore donner de chiffres ou de prévisions.

« Je ne peux pas dire maintenant que nous voulons être l’équipe la plus rapide et devenir champion du monde. Mais si vous parlez à toutes les équipes, la plupart d’entre elles espèrent et croient qu’elles seront aux avant-postes.

«Ça ne marche pas. Nous devons également garder les pieds sur terre et rester réalistes », a averti le 53 fois vainqueur.

Lorsqu’on lui a demandé si Aston Martin aimerait une autre septième place des constructeurs, l’Allemand a plaisanté: « Bien sûr que non, mais certaines équipes finiront là-bas. »

Aucun problème avec le fils du patron

À propos de sa relation avec son coéquipier Lance Stroll, fils du propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll, Vettel a déclaré : « Nous avons une relation professionnelle.

«Et l’équipe travaille comme ça aussi, fait venir beaucoup de personnel depuis des mois pour le nouveau départ.

« Il règne une grande atmosphère d’optimisme. J’aime ça, et j’aime aussi continuer.

« Les nouveautés m’ont toujours motivé », a déclaré le pilote Aston Martin.

Plus heureux chez Aston Martin

La séparation acrimonieuse de Vettel avec Ferrari est bien documentée, l’Allemand a montré la porte après six ans à Maranello qui, malgré 14 victoires, n’a pas ramené le trophée du titre F1 dans les coffres de la Scuderia.

Sa dernière saison en rouge a été pour le moins gênante, Vettel a déclaré : « Eh bien, mon départ de Ferrari était peut-être un peu étrange.

« À cet égard, je suis plus heureux maintenant qu’avant.

« Mais je ne voudrais jamais manquer mon temps chez Ferrari. Même si mes grands succès prévus ne se sont pas produits là-bas. Après tout, nous voulions devenir champions du monde.

Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour 2019 pour Ferrari, la dernière victoire de l’équipe à ce jour, l’ancien as de Ferrari et Red Bull expliquant pourquoi : « Cela est clairement dû à l’avance de Mercedes et Red Bull.

« Malheureusement, ils continuent d’être si manifestement supérieurs.

« Mais à un moment donné, Ferrari gagnera aussi à nouveau et deviendra champion du monde », a-t-il songé.

La réglementation 2022 fonctionnera-t-elle ?

Ferrari a misé sur la réglementation aérodynamique et pneumatique de 2022 comme étant leur chance de réintégrer le cercle des vainqueurs, la FIA et la F1 espérant que ces réglementations regrouperaient le peloton, modifieraient peut-être l’ordre hiérarchique et permettraient des courses plus rapprochées et plus dépassement.

Cependant, la grande question demeure : les règles tant attendues fonctionneront-elles ?

« C’est la grande question », estime Vettel. « Comme je l’ai dit, un nouvel ensemble de réglementations donne de l’espoir à tout le monde.

«Nous devons maintenant attendre un an et voir si tout évolue positivement – ​​dans toutes les régions du classement actuel.

« Bref, il faudra voir si tout le monde se rapproche vraiment et s’il y a plus de dépassements », résume-t-il.

Gagner le tout premier prix de dépassement Crypto.com

Vettel a été le pilote de F1 à avoir réalisé le plus de dépassements cette saison, 132 pour être précis, remportant ainsi le premier prix de dépassement Crypto.com, dont l’Allemand n’est pas si fier.

Il a plaisanté avec Blick en disant : « Eh bien, si vous devez commencer à l’arrière du peloton la plupart du temps, vous avez de meilleures chances de remporter ce titre de dépassement.

« J’aurais préféré marquer plus de points au championnat (43 ; ndlr) et surtout ne pas perdre ma deuxième place à Budapest.

« On m’a dit que 0,3 litre de carburant a été perdu dans le réservoir », a déclaré Vettel en réfléchissant à la perte de ce qui aurait pu être son deuxième podium pour Aston Martin.

La première saison de Vettel avec Aston Martin a montré qu’il a encore du punch en lui, et alors qu’il entame sa 16e saison à temps plein en F1 l’année prochaine, le plus jeune champion de F1 espère que son équipe – en train de traverser une reconstruction ambitieuse sous la direction du milliardaire canadien Lawrence Stroll – lui fournira une voiture assez bonne pour se battre, sinon pour les victoires, mais plus près du devant de la grille.

Notre premier gagnant du @cryptocom Overtake Award ! ?? Bravo, Seb 👍#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT | #FFTB pic.twitter.com/f0Km35sLbB – Formule 1 (@F1) 15 décembre 2021