Vettel, pour en savoir plus en France

16/06/2021 à 18:05 CEST

S’il y a un pilote qui s’est retrouvé particulièrement heureux il y a deux semaines au GP d’Azerbaïdjan, outre le vainqueur, Sergio Pérez, c’est bien Sebastian Vettel. Le quadruple champion d’Allemagne a fait un retour incroyable qui l’a catapulté à la deuxième place, ajoutant son deuxième “top 5” consécutif après la cinquième place obtenue à Monaco il y a un mois. « Seb », qui a commencé son aventure Aston Martin avec beaucoup de doutes en raison de ses mauvaises performances et au milieu des rumeurs de retraite, se réjouit de « fermer sa gueule » et espère continuer à progresser sur les circuits plus traditionnels, à commencer par celui du Paul Ricard, étape du Grand Prix de France ce week-end.

« Nous sommes entrés dans cette course avec optimisme après le succès de Bakou. Il y a eu du temps pour célébrer, mais maintenant je suis totalement concentré sur le maintien de notre séquence & rdquor; Vettel, qui a réussi à se sentir plus à l’aise avec sa nouvelle voiture et s’est hissé à la neuvième position du championnat des pilotes, avec 28 points (19 de plus que son partenaire Lance Stroll). L’Allemand appelle son équipe à continuer sur cette voie avec constance afin de ne pas lâcher le combat dans la zone médiane : « Nous avons remporté de bons points à la fois à Monaco et en Azerbaïdjan et nous devons continuer de manière cohérente, car nous sommes confrontés à une bataille de milieu de terrain extrêmement serrée cette année & rdquor;, prévient-il.

Stroll, parti à Bakou victime d’une des deux éruptions Pirelli, est motivé par le rythme de course qu’il a montré jusqu’au moment de son abandon. « Ma carrière s’est terminée sur une déception, mais toute l’équipe peut tirer des aspects positifs de notre rythme de course et de l’élan que le podium de Sebastian nous a donné. Je suis déterminé à revenir plus fort en France & rdquor;, précise-t-il.

Peu à peu, Aston Martin rattrape le retard. L’année dernière, toujours comme Racing Point, ils se sont battus pour être la meilleure équipe derrière Mercedes et Red Bull. Au final, McLaren les a dépassés et ils ont terminé quatrièmes, deux postes meilleurs que celui qu’ils occupent actuellement.