Vettel : Pour moi, Michael est toujours le plus grand

Avec Lewis Hamilton, ce dimanche à Abu Dhabi, usurpant peut-être les sept titres de champion du monde de Formule 1 de Michael Schumacher, Sebastian Vettel a toujours son compatriote allemand et mentor comme le plus grand.

L’énorme succès de Schumacher en F1 a inspiré une génération de bons pilotes de course en Allemagne, Vettel devenant l’un des meilleurs, remportant lui-même quatre titres et se forgeant son propre héritage au sommet du sport.

Cependant, Hamilton est sur le point de battre ce record, qu’il détient avec Schumi car s’il bat Max Verstappen de Red Bull dimanche soir, au Grand Prix d’Abou Dhabi, il remportera son huitième titre.

Cela ferait de lui le pilote de F1 le plus titré de tous les temps, avec 103 pole positions et 103 victoires à son palmarès – bien plus que tout autre pilote dans l’histoire du sport, plus un titre de plus que quiconque.

S’adressant aux journalistes du circuit de Yas Marina avant la course décisive pour le titre de F1 la plus proche de tous les temps, Vettel soutient toujours Schumacher, quel que soit le résultat : « Michael est mon héros.

« Pour cette raison, je ne veux probablement pas que Lewis gagne, mais la vérité est qu’ils ont tous les deux connu une saison solide, ils se lancent dans la dernière course avec l’opportunité de remporter le championnat parce qu’ils le méritent tous les deux. »

Vettel : Laissez le meilleur gagner

« D’une certaine manière, je serais heureux si le record de Michael tient toujours, mais même si Lewis gagne, pour moi, Michael est toujours le meilleur. Lewis peut gagner encore un, deux de plus, trois de plus, cinq de plus mais ça ne change rien pour moi.

« Je m’entends bien avec Lewis », a ajouté Vettel qui a eu son lot de batailles avec le pilote Mercedes, lorsque l’Allemand était chez Red Bull et aussi chez Ferrari mais maintenant, chez Aston Martin, ils ne courent pas dans les mêmes mondes.

« Donc, l’intestin dit que je veux que Max gagne juste pour garder le record en vie, mais ma tête est claire en termes de laisser le meilleur gagner », a expliqué Vettel.

En ce qui concerne la course sur le circuit optimisé pour la vitesse de Yas Marina, Vettel a déclaré : « Il y a eu des changements importants sur la piste, ce sera donc comme aller sur une autre nouvelle piste ce week-end.

« Nous pouvons nous attendre à des temps au tour beaucoup plus rapides, et il sera intéressant de voir l’effet d’entraînement sur les pneus et la stratégie, ainsi que les changements que nous devrons apporter aux réglages de la voiture.

« Encore une fois, nous visons à terminer la saison en beauté avec de bons points », a ajouté Vettel qui se classe 12e du championnat après 21 manches, son meilleur résultat en deuxième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, en juin.