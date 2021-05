Vettel: Pourquoi est-ce que je fais ça?

Cela a été des années difficiles pour Sebastian Vettel, le quadruple champion du monde de Formule 1 est une ombre de lui-même, ses difficultés chez Ferrari ont été bien documentées, tout comme le début décevant de sa carrière chez Aston Martin.

Alors qu’il y avait de vagues lueurs de Vettel d’autrefois au Grand Prix du Portugal de dimanche, presque rien ne rappelle le pilote précoce (à l’époque Red Bull) et son salut d’un doigt à chaque fois qu’il triomphait ou le mettait en pole. Il semblait invincible à l’époque.

Ces vieilles images sont désormais des souvenirs lointains, le sourire large, juvénile, plein de dents et effronté, remplacé par un pilote moins satisfait et insatisfait qui, à 33 ans, pourrait bien considérer l’équipe de Lawrence Stroll comme la berline de la dernière chance pour son illustre carrière.

Poser la question: avec 53 victoires en F1 et quatre titres, pourquoi se donner la peine de travailler dans un milieu de terrain agité? Avec peu de chance de récompense et certainement pas de reniflement du podium, sans parler de la plus haute marche.

En quittant Ferrari et en mettant derrière lui son annus horribilis 2020, Aston Martin devait fournir à Vettel une meilleure voiture que l’inefficace Ferrari SF1000 qui a finalement conduit à sa chute à Maranello; il ne pouvait tout simplement pas s’y prendre comme son jeune coéquipier Charles Leclerc.

Mais Aston Martin a laissé tomber le ballon cette année, l’année dernière, ils avaient une voiture gagnante. Cette année, ils ont une voiture qui peine à se hisser dans le top dix.

Répondant ainsi à la première question inévitable à laquelle il a été confronté dans une récente interview avec The Guardian, Vettel a répondu: «Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j’aime ça parce que je veux toujours me prouver que je peux faire ce que je veux faire, ce que j’ai l’habitude de faire et d’une manière qui me satisfait.

«Dans l’ensemble, l’objectif est assez clair. Je veux être en tête de la grille parce que j’y suis allé tellement de fois et j’ai appris à en profiter.

«Je sens que ma conduite est bonne et forte mais peut-être pas aussi cohérente et au niveau où je veux qu’elle soit, j’ai besoin d’un peu plus de temps dans la voiture et avec l’équipe.

“Il y a plein de choses que je peux faire mieux, que je dois faire mieux et je veux faire mieux”, a expliqué l’Allemand, qui débutera dimanche son 261e Grand Prix.

Alors que Vettel se débat, c’est tout le contraire qui s’est produit avec son ancien ennemi Lewis Hamilton. Alors que Vettel a dominé le début de la dernière décennie, le pilote Mercedes a nettoyé à peu près tout le reste pour s’affirmer comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur, de cette génération.

Vettel, qui a eu quelques batailles célèbres avec le Britannique, a déclaré à son sujet: «C’est probablement l’un des pilotes avec lesquels j’ai la meilleure compréhension et nous partageons définitivement beaucoup de respect.

«Nous n’avons pas besoin de parler de ce qu’il a accompli parce que tout le monde est conscient de cela, mais l’homme derrière cela, il a évolué et a parcouru un long chemin et d’une certaine manière peut-être qu’il pense que j’ai fait la même chose.

«Nous verrons dans 10 ans où nous en sommes tous les deux, mais nous aurons toujours cette histoire et ces souvenirs puissants, nous avons une passion commune qui nous relie. Tant que je ressentirai encore cette volonté de compétitionner, je serai là. Si cela change, je ne le serai pas. C’est aussi simple que ça.”

Quant à Hamilton utilisant la F1 comme plate-forme pour mettre en évidence les injustices, Vettel a déclaré: «À l’époque où nous vivons, je ne vois pas comment vous pouvez ignorer les choses qui se passent.

«Ce n’est pas nécessairement seulement pour le monde dans lequel nos enfants vivront, mais aussi pour le monde dans lequel nous vivons. Cela nous commande à tous de changer, d’agir.

En route pour le Grand Prix d’Espagne de ce week-end, à Barcelone, sur le dos d’un lamentable Grand Prix du Portugal sans points marquant, les perspectives sont sombres pour Vettel et Aston Martin à moins, bien sûr, qu’ils ne trouvent le changement magique ou les trois premières courses étaient un anomalie.

Retour à la réalité: pas depuis 2008 lors de sa première saison de F1, Seb n’a pas marqué de points lors des trois premières courses de la saison, même l’année dernière avec la méchante Ferrari SF1000 qu’il a réussi à marquer deux fois au quatrième tour.

Pour que Vettel s’épanouisse et émerge de la morosité de sa forme, Aston Martin doit augmenter considérablement et rapidement son jeu, non seulement pour lui, mais aussi pour le fils du propriétaire – Lance Stroll – dont la saison a été tout aussi décevante dans la voiture sœur; les «mises à jour» qu’il avait seulement à Portimao qui ont clairement bombardé suggérant une mauvaise direction au QG.

Quoi qu’il en soit, les voitures vertes doivent fournir la puissance de feu de son prédécesseur rose et donner à Vettel une chance de se battre, rien de moins peut l’amener à se poser la question inévitable: «Pourquoi est-ce que je le fais?»