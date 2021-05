Vettel: Profiter de l’équipe et je progresse

Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, continue de se mettre au diapason d’Aston Martin après son départ de Ferrari, mais le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, a vu des signes prometteurs vendredi.

L’Allemand de 33 ans a terminé huitième lors des premiers essais du Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Catalunya de Barcelone et 11e dans l’après-midi. Avant son coéquipier canadien Lance Stroll dans les deux séances, Vettel a déclaré que c’était son meilleur vendredi jusqu’à présent.

“Nous avons toujours dit que cela allait prendre un peu de temps et de temps au siège dans notre voiture et cela s’avère être le cas”, a déclaré Szafnauer aux journalistes après la séance d’ouverture lorsqu’on lui a demandé si Vettel “maîtriserait les choses”.

«Il a fait un excellent travail en Q1 et Q2 (qualification au Portugal). Il a fait une erreur en Q3, a terminé 10e (sur la grille) et a également obtenu beaucoup de temps de siège en course et il semble qu’en FP1 (premiers essais) ici, il continue à se familiariser avec la voiture.

«Comme le dit Seb:” La vitesse de la voiture est une chose, mais je dois trouver le bon équilibre et m’y mettre à l’aise et je n’en suis pas encore tout à fait là. ” Espérons que cette course fera un autre pas dans cette direction.

Vettel n’a pas encore marqué son premier point pour l’Aston Martin à moteur Mercedes après deux 15e places et une 13e, tandis que Stroll, fils du propriétaire milliardaire de l’équipe, Lawrence, a remporté deux top 10.

Stroll a eu une mise à niveau de sa voiture au Portugal, visant à récupérer les appuis perdus à cause des changements de réglementation aérodynamique, et Vettel l’a maintenant également en Espagne où la piste pourrait également être plus au goût de la voiture.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait de retour dans le match, Vettel a déclaré que l’équipe n’était pas là où elle voulait être et que la voiture devait être plus rapide et plus adhérente.

“Je ne sais pas de quel jeu vous parlez”, a ajouté l’Allemand. «J’espère que nous pourrons être dans un meilleur endroit ce week-end et ensuite je pense que nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.»

Vettel a déclaré que l’ambiance au sein de l’équipe était bonne et que le moral était très élevé: «J’aime vraiment travailler avec l’équipe et je pense que nous progressons, je progresse. (Reportage par Alan Baldwin)