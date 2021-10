Vettel ravit la F1 : « Ça va disparaître… »

10/12/2021 à 17:29 CEST

La vie de Sebastian Vettel dans le championnat du monde de Formule 1 a pris un virage à 180 degrés lorsque Ferrari a décidé de ne pas renouveler son contrat et que le quadruple champion du monde a fini par signer pour Aston Martin. L’ancien Racing Point ou Force India est un projet totalement nouveau et les attentes étaient supérieures aux performances réelles de la voiture au cours de l’année.

Bien sûr, le Heppenheim est monté sur le podium à Bakou avec une deuxième position sensationnelle. Mais elle est loin des projecteurs et Vettel, toujours militant écologiste, a renforcé cette facette cette dernière saison.

Restez fidèle à la Formule 1

Et ce n’est pas exactement un de ceux qui se taisent un poil. Vettel dit toujours les choses clairement et à partir des T-shirts avec des slogans pour la défense d’un monde plus vert, il les a traduits en mots. Sebastian considère que le championnat n’a pas l’air assez pour être de plus en plus écologique et avec la réglementation actuelle, il n’aide pas l’environnement. « Je pense que nous pourrions utiliser nos ressources, l’intelligence qui se trouve dans la Formule 1, les installations et aussi l’argent que la Formule 1 doit dépenser. Si les changements nécessaires ne viennent pas, je pense que la Formule 1 disparaîtra. Et probablement à juste titre & rdquor;a déclaré Vettel dans une interview qui recueille ‘motorsport.com & rdquor;.

Vettel a également appelé à un changement du type de carburant utilisé par les monoplaces. « Ce que la F1 devrait faire, c’est trouver un moyen de trouver des carburants renouvelables ou une formule pour les carburants synthétiques », a déclaré le quadruple champion du monde qui a également alimenté les moteurs actuels. « Le moteur est super efficace, mais il ne sert à rien. Ce ne sera pas un moteur que l’on verra sur les routes dans deux ans quand les gens décideront d’acheter une nouvelle voiture, par exemple. Sinon, quelle est sa pertinence ? & Rdquor ;, a déclaré le pilote d’Aston Martin auquel il a ajouté : cela signifie donc encore cinq ans sans progrès.

Vettel appelle à des changements et à ce qu’ils soient rapides car, de son point de vue, la Formule 1 risque de disparaître.