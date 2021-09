Vettel reste à Aston Martin avec Stroll pour la saison 2022 · .

Sebastian Vettel restera chez Aston Martin pour la saison 2022 de F1, a confirmé l’équipe.

Le quadruple champion du monde a rejoint Aston Martin cette année en provenance de Ferrari. Il continuera aux côtés de Lance Stroll, arrivé dans l’équipe en 2019 après son rachat par son père Lawrence.

Vettel, qui disputera sa 15e saison complète en tant que pilote de F1, a déclaré que les nouvelles règles aérodynamiques introduites pour 2022 présentent une “grande opportunité” pour Aston Martin.

« Je suis vraiment impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1, a-t-il déclaré. « Leur look est très différent et le nouveau règlement technique devrait nous donner des voitures qui peuvent courir beaucoup plus étroitement que récemment. Des courses plus excitantes seront formidables pour les pilotes ainsi que pour les fans. »

L’équipe a été déçue par les performances de son châssis 2021 et est passée de la quatrième place du championnat à la fin de la saison dernière à la septième après la dernière course.

Lawrence Stroll a déclaré que la première saison de l’équipe depuis son changement de marque de Racing Point à Aston Martin avait « connu un début décevant, en raison des changements réglementaires intervenus au cours de l’hiver qui ont désavantagé les deux équipes dont les voitures utilisent une philosophie aérodynamique à faible inclinaison.

“Mais nous avons bien progressé ces derniers mois, et Lance et Sebastian ont tous deux réalisé d’excellentes performances. Ils ont eu plus que leur juste part de malchance, mais en 2022, nous sommes ravis de continuer avec un si excellent mélange de jeunes talents et d’expertise expérimentée. »

