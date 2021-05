Vettel s’adapte à Aston Martin “ plus lentement que je ne le souhaiterais ”

En résumé: Sebastian Vettel veut accélérer sa progression chez Aston Martin.

Montrez les pilotes et les équipes que vous soutenez

Quels pilotes et équipes de F1 soutenez-vous cette saison? Voici comment montrer votre soutien à votre favori sur la grille sur .:

Connectez-vous avec votre compte . (inscrivez-vous ici si vous n’en avez pas) Sélectionnez Modifier mon profil dans le menu en haut à droite Sélectionnez Équipes et pilotes F1 Faites vos sélections puis cliquez sur Enregistrer les modifications

En bref

La progression de Vettel est plus lente qu’il ne le souhaite Après avoir atteint la Q3 mais ne pas marquer au Portugal, Vettel a déclaré qu’il progressait «petit à petit» chez Aston Martin.

«Un peu plus lentement que je ne le souhaiterais, mais nous y sommes, nous travaillons très dur et je suis sûr que cela finira par arriver.»

Son coéquipier Lance Stroll était le seul pilote Aston Martin à utiliser sa dernière mise à jour le week-end dernier. Vettel a déclaré qu’il disposera des nouvelles pièces pour le prochain Grand Prix d’Espagne, mais il ne sait pas trop à quoi s’attendre.

«Évidemment, je ne les ai pas ressentis et je ne sais pas, mais j’espère que ce sera un meilleur week-end. Ce week-end, nous nous sommes aussi un peu battus avec le set-up. J’espère donc un week-end plus simple le prochain et un meilleur rythme, en particulier le dimanche après-midi.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Unser, vainqueur de plusieurs Indy 500, décède

Unser célèbre sa deuxième de trois victoires en IndyCarBobby Unser, vainqueur de l’Indianapolis 500 en 1968, 1975 et 1981, est décédé dimanche à l’âge de 87 ans, a confirmé l’Indianapolis Motor Speedway. Il a également remporté deux victoires de championnat dans la série et remporté un total de 35 courses.

Il a connu un succès encore plus grand sur la montée de Pikes Peak. Unser a été nommé «roi de la montagne» à 10 reprises et a remporté sa classe 13 fois.

Il a ensuite contribué à la couverture télévisée des courses IndyCar. L’un des six Unsers à courir à Indianapolis, il a commenté la quatrième victoire record de son frère Al à l’Indy 500 en 1987, et la victoire de son neveu Al Unser Jnr cinq ans plus tard.

“Il n’y avait tout simplement personne comme Bobby Unser”, a déclaré son ancien chef d’équipe et président d’Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske. «Bobby était un concurrent féroce sur la piste, et sa personnalité plus grande que nature en a fait l’un des coureurs les plus aimés et uniques que nous ayons jamais vus.

GP d’Espagne ouvert à 1000 fans dimanche

Le Circuit de Catalunya permettra à 1000 fans d’assister à la course de F1 de dimanche, le jour où les restrictions de Covid-19 seront levées dans le pays. En raison du nombre très limité autorisé, ils seront tirés au sort parmi les membres du circuit qui manifestent un intérêt à y assister.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Déclaration sur les tests Covid-19 (FIA)

“La FIA et la Formule 1 peuvent aujourd’hui confirmer qu’au Grand Prix du Portugal de Formule 1 de la FIA 2021, entre le lundi 26 avril et le dimanche 2 mai, 4.895 tests pour COVID-19 ont été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel. Parmi eux, une personne testée positif. “

Texas 375 faits saillants (IndyCar via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour en F1

Watson, 75 ans aujourd’hui, a établi un record en s’imposant à Long Beach en 1983 à partir de la 22e place sur la grille

Partagez cet article . avec votre réseau: