Vettel, Sainz et Mazepin mis en garde

Sebastian Vettel, Carlos Sainz et Nikita Mazepin s’en sont tirés avec des avertissements après avoir effectué des départs d’entraînement illégaux à Silverstone.

Les notes du directeur de course pour le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne indiquaient que les pilotes devaient effectuer les départs d’essais aussi loin que possible sur la grille.

Samedi, Vettel, Sainz et Mazepin ont été jugés ne pas l’avoir fait et des enquêtes par les stewards ont donc été lancées sur chacun d’eux.

Après avoir participé auxdites enquêtes, la décision a été prise de donner aux trois pilotes des avertissements formels mais aucune sanction pour le moment.

Concernant chacun des conducteurs, il a été déclaré que « à l’avenir, de telles infractions entraîneront probablement une sanction plus sévère ».

Vous pouvez suivre toute l’action du tout nouveau week-end de course de sprint via F1 TV Pro ! Abonnez-vous ici pour l’expérience ultime de visionnage de la F1.

F1 TV Access, quant à lui, est disponible dans plus de 30 territoires et la liste complète des pays éligibles est disponible ici.

Ça ira bien pour notre tout premier #F1 Sprint!#SV5 ⬆️2⃣, #LS18 ⬆️1⃣ sur la grille pour le #BritishGP de demain pic.twitter.com/GfRsn8VZum – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 17 juillet 2021

Des trois pilotes, Vettel a réalisé la séance de qualification de sprint la plus réussie, terminant en 8e place juste derrière l’Alpine de Fernando Alonso.

Réfléchissant à la première manche du nouveau format, l’Allemand a déclaré qu’il l’avait apprécié et qu’il était satisfait de la façon dont le week-end s’était déroulé jusqu’à présent.

“J’ai apprécié ce format de week-end inhabituel jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

« C’était intéressant d’avoir le moment intense d’hier soir suivi du Sprint aujourd’hui, qui peut aller dans les deux sens.

« Pour nous, ça s’est bien passé et nous avons gagné des places pour la course de demain, et d’autres ont perdu du terrain. Fernando [Alonso] pris beaucoup de places au premier tour, en commençant par les pneus tendres, et je pensais qu’il aurait plus de difficultés dans les derniers tours.

« J’étais juste derrière lui, mais je n’ai pas pu me déplacer pour le dépasser. Ce résultat nous place dans une position de départ décente pour demain [P8], qui sera une course très différente avec les options stratégiques.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook