Vettel, Sainz et Mazepin reçoivent des avertissements formels concernant le début des essais · .

Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jnr et Nikita Mazepin ont reçu des avertissements formels pour avoir effectué des débuts d’entraînement de manière non approuvée.

Il a été constaté que le trio avait enfreint les notes du directeur de course qui exigeaient que les débuts d’entraînement soient effectués «le plus loin possible sur la grille» et non pendant que les autres pilotes attendaient d’effectuer leurs départs.

Les commissaires sportifs ont noté que les trois pilotes “n’ont pas effectué de départ d’essais de la manière spécifiée par les notes du directeur de course”. Bien qu’ils aient reçu des avertissements, les commissaires ont ajouté que “de telles infractions à l’avenir entraîneront probablement une sanction plus sévère”.

Sainz a également été innocenté à la suite d’une autre enquête sur la façon dont il a rejoint la piste après avoir été heurté par George Russell au début de la course. Pierre Gasly a pris des mesures évasives alors que Sainz a rejoint devant lui.

Malgré le quasi-accident entre les deux, les commissaires n’étaient pas convaincus que Sainz avait fait quelque chose de mal.

« Après avoir été contacté par la voiture 63 [Russell], voiture 55 [Sainz] a quitté la piste au virage six et a traversé la zone de dégagement en asphalte sur l’herbe », ont-ils expliqué. « À partir de là, la voiture 55 a traversé l’herbe à grande vitesse et a finalement regagné la piste au virage sept alors qu’un groupe de voitures franchissait le virage.

« Voiture 10 [Gasly] a pris des mesures d’évitement et a évité de justesse la collision avec la voiture 55 alors qu’elle revenait sur la piste.

Sainz a déclaré aux stewards qu’il avait essayé d’éviter de créer une situation dangereuse en revenant.

« Le conducteur de la voiture 55 a décrit les mesures qu’il a prises pour réduire la vitesse de la voiture afin de rejoindre en toute sécurité et d’atténuer ce qui était une situation potentiellement dangereuse. Les commissaires sportifs ont examiné la vidéo et les données de télémétrie et n’ont trouvé aucune preuve concluante que le conducteur de la voiture 55 n’a pas pris de mesures suffisantes pour éviter la situation.

