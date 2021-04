Malgré une première course torride avec Aston Martin, Sebastian Vettel estime avoir identifié les problèmes sur lesquels il doit travailler avant le prochain Grand Prix.

Vettel s’est qualifié 18e pour le Grand Prix de Bahreïn, seulement devant les deux pilotes Haas, après avoir rencontré deux drapeaux jaunes lors de son dernier tour de qualification. Une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti pour l’un des incidents l’a vu tomber au fond du terrain.

Ayant fait son chemin jusqu’à la 12e, la course de Vettel a été ruinée lorsqu’il est entré en collision avec Esteban Ocon au premier virage. Le pilote Aston Martin s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes et a pris le drapeau à damier à la 15e place.

Réfléchissant à ce week-end infructueux, Vettel a déclaré que sa préparation perturbée pour sa première course avec sa nouvelle équipe, en raison de problèmes de fiabilité avec la voiture de l’équipe, lui avait laissé beaucoup de travail à faire pour comprendre la voiture.

«Ce n’était probablement pas le meilleur week-end ou le meilleur week-end que nous recherchions, a-t-il déclaré. «Mais il y a eu beaucoup de choses que nous avons apprises pendant la course et que nous devons aborder. Nous verrons à quelle vitesse nous pouvons les résoudre.

«Mais je ne suis pas chez moi dans la voiture. Il y a beaucoup de choses qui me combattent, de sorte que je ne peux pas vraiment me concentrer sur la conduite. Mais nous devons nous attaquer à ces problèmes et essayer de les résoudre. »

Vettel a déclaré qu’il ne trouvait pas la maniabilité de la voiture aussi prévisible qu’il en avait besoin. «Je m’adapte évidemment à la façon dont la voiture veut être conduite, mais il y a beaucoup de choses qui ajoutent une certaine incohérence qui n’aident pas. Nous devons donc maîtriser ces choses. »

Malgré son premier week-end de course décevant, Vettel était optimiste quant à ses débuts avec Aston Martin.

«Je me sens vraiment bien», a-t-il dit. «Évidemment, je suis un peu désolé pour un si mauvais week-end parce que je sais combien de préparation il faut avant le début de la saison, puis la première course, et cetera. Mais d’un autre côté, ça ne peut que remonter d’ici.

«Nous avons appris beaucoup de choses», a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe sait maintenant où elle peut apporter des améliorations. «Il y a beaucoup de travail devant nous, mais c’est ce que c’est et nous devons y faire face étape par étape.»

