Vettel se voit infliger une pénalité sur la grille pour avoir entravé Alonso alors que Sainz et Bottas sont autorisés · .

Sebastian Vettel a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir entravé Fernando Alonso pendant la Q2 au Red Bull Ring.

Les commissaires sportifs ont également autorisé Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jnr à conduire inutilement lentement dans les moments qui ont précédé l’incident.

Les commissaires sportifs ont décidé que Vettel avait fait avorter Alonso lors de sa dernière manche de qualification.

“Alonso était sur son tour rapide juste avant la fin de la Q2”, ont-ils noté.

« Lorsqu’il s’est approché des deux derniers virages (neuf et dix), il y avait encore une file de trois voitures se préparant pour leur dernier tour de qualification. Vettel était la dernière voiture de cette ligne et a gêné Alonso et, par conséquent, Alonso a dû abandonner son dernier tour de qualification.

Vettel a également reçu un point de pénalité sur son permis pour l’incident.

À la suite d’enquêtes supplémentaires, Bottas et Sainz, qui devançaient Vettel dans la file d’attente, ont été autorisés à conduire inutilement lentement au cours de la même session. Les commissaires ont déclaré que les actions des deux pilotes étaient en réponse au ralentissement de plusieurs pilotes devant eux.

Sainz et Bottas « ont ralenti à l’entrée de [turn nine] pour créer un écart » pour leurs derniers tours, ont noté les commissaires sportifs. « Ceci est contraire aux notes du directeur de course 24.2a.

“Cependant, étant donné la situation dans laquelle de nombreux pilotes ont fini par faire la queue sur cette partie du circuit, les commissaires sportifs déterminent que trop de pilotes ont contribué à la situation.” En conséquence, Sainz et Bottas ont été considérés comme « pas entièrement à blâmer » pour le ralentissement.

Mise à jour de la grille du Grand Prix d’Autriche 2021

