Vettel sera “moins gentil” pour éviter de futures pénalités de blocage · .

Vettel dit que la pénalité de blocage était “un peu bizarre”Vettel dit qu’il a trouvé la décision des commissaires du Grand Prix d’Autriche de le pénaliser pour avoir entravé Alonso difficile à comprendre.

“Ils ont dit que je n’avais rien fait de mal”, a-t-il expliqué. « Alors je ne comprends pas pourquoi j’ai eu un penalty, c’est un peu bizarre, non ?

Il a dit que, dans la mesure où les discussions entre les conducteurs ont eu lieu aux virages neuf et dix, il n’y avait eu “rien sur le papier avec l’accord mais nous avions le [race director’s] Remarques.”

Vettel a été retardé par une file de pilotes devant lui en Q2, dont certains l’avaient dépassé lors de son tour de sortie, et ont ainsi retardé Alonso. “Je pense que j’étais le seul gars sympa donc [I’ll] probablement être moins gentil », a-t-il réfléchi.

La FIA dévoile le nouveau châssis F4

Nikolas Tombazis, Maya Weug, Jean Todt et Michael Masi dévoilent le châssis F4 de deuxième génération

Les championnats de F4 sont organisés à l’échelle nationale, comme le premier pas des pilotes dans les voitures monoplaces. Étant destiné aux adolescents, la hauteur du conducteur peut varier considérablement et le nouveau châssis a été conçu pour améliorer la visibilité quelle que soit la taille du conducteur.

Il ajoute également la protection de la tête halo, alignant la F4 sur toutes les autres séries de monoplaces FIA. Le groupe motopropulseur disponible pour la voiture a été mis à jour, y compris la capacité d’un système hybride si les organisateurs recouraient à cette option à l’avenir.

Le simulateur 2022 de Ferrari terminé

Ferrari a terminé les travaux sur un nouveau simulateur, qui les aidera à développer leur voiture 2022.

Bien que leur simulateur actuel soit utilisé pour travailler sur la SF21, leur nouvelle installation est spécialement conçue pour développer « le projet 674 » – leur nouvelle voiture pour la saison 2022 de F1.

Construit sur place à Maranello, le nouveau simulateur va maintenant subir une calibration. Il a été construit en collaboration entre Ferrari et les spécialistes britanniques Dynasma, dirigés par l’ancien ingénieur Ferrari Ashley Warne.

Chiffres d’audience de la Formule E en reprise de la crise de 2020

Les chiffres d’audience de la Formule E s’améliorentLa saison 2020-2021 de la Formule E a jusqu’à présent connu une reprise significative de l’audience télévisée, par rapport à l’année précédente sérieusement interrompue. Sur les neuf courses organisées jusqu’à présent en 2021, l’audience est en hausse de 125% sur toute la saison précédente, montrant une récupération décente des dommages causés par le calendrier perturbé par la pandémie.

Les chiffres n’ont jamais été officiellement publiés pour la saison précédente, mais on sait qu’ils se sont effondrés récemment. Seules les cinq premières courses se sont déroulées normalement et les six suivantes au cours d’une finale intense de neuf jours à Berlin qui les a montrées en milieu de semaine et contre un affrontement avec le Grand Prix du 70e anniversaire.

Redémarrant après une pause de six mois dans les courses en janvier, l’amélioration de 125% devrait être considérée comme un terrain regagné encourageant plutôt qu’une expansion gigantesque, après une année très difficile pour la série.

Les fans peuvent revenir pour la course de Formule E à New York

Un nombre limité de billets pour les fans a été mis à disposition pour l’Eprix de New York, qui aura lieu ce samedi et dimanche à Red Hook, Brooklyn. La Formule E s’était vu refuser l’accès aux fans de l’événement jusqu’à aujourd’hui, les billets étant attribués gratuitement plutôt que vendus pour l’événement de cette année.

30 points séparent actuellement les six meilleures équipes, après neuf tours et avec un maximum de 84 points disponibles sur la double tête, une seule équipe est mathématiquement exclue de prendre la tête du titre en un seul week-end.

“Un coup d’œil au classement montre à quel point tout est proche”, a déclaré le directeur de l’équipe Audi, Allan McNish. « Après neuf courses, tout le monde est à peu près toujours dans le coup. Littéralement, chaque point compte cette saison et c’est précisément dans cet état d’esprit de se battre pour chaque point que nous allons disputer les deux courses à New York.