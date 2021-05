Vettel soupçonne qu’un autre motif se cache derrière la raison «officielle» des courses de qualification au sprint · .

Sebastian Vettel reste sceptique quant à savoir si les nouvelles courses de qualification Sprint de Formule 1 rendront les week-ends de Grand Prix plus excitants.

Un plan visant à introduire des courses supplémentaires le samedi à trois manches cette année a été approuvé par la Commission F1 plus tôt cette semaine. Vettel, qui a dit précédemment que l’idée «n’a aucun sens», doute que son véritable objectif soit de créer plus d’action.

«Nous devons voir», a déclaré Vettel. «De toute évidence, c’est décidé, nous allons donc essayer.

«Le raisonnement derrière cela, il y a probablement deux façons de l’expliquer, mais le raisonnement officiel est que cela devrait être plus excitant. Nous verrons si c’est plus excitant. Je l’espère.”

Vettel a déclaré que la F1 devrait être prête à abandonner le plan si elle ne produit pas de courses passionnantes.

Sondage: Les nouvelles courses de qualification Sprint de F1 amélioreront-elles le championnat?«Si cela s’avère plus excitant et que les gens l’aiment, alors peut-être que nous devrons tous en quelque sorte se réinitialiser et s’adapter.

«S’ils ne l’aiment pas et que nous ne l’aimons pas, nous devrions y retourner. Je suis généralement contre le fait de créer un désordre exprès, sinon vous risquez de lancer les dés.

«Mais nous verrons. Espérons que les voitures se rapprochent de plus en plus les unes des autres afin que nous n’ayons pas besoin de penser davantage à ces choses. Mais comme je l’ai dit, maintenant je suis assez ouvert et nous verrons comment cela se passera.

L’ancien coéquipier de Vettel, Charles Leclerc, s’est félicité de la nouvelle que les courses de qualification sprint se dérouleraient, mais a déclaré qu’elles ne devaient pas nuire à l’importance de l’événement principal le dimanche.

«Je suis très heureux que nous essayions cela, a déclaré Leclerc. «Je pense que c’est bien que nous ayons trois Grands Prix où nous allons essayer cela.

«L’essentiel est que cela ne dévalorise pas l’épreuve du dimanche, qui est la course principale, et cela devrait rester la course principale. Mais avoir une course de sprint peut être intéressant. Nous verrons aussi les voitures être poussées au maximum du premier au dernier tour, ce qui sera bien pour nous pilotes.

