Vettel soupçonne qu’une erreur lui a coûté plus de points · .

Sebastian Vettel se dit satisfait de sa remontée dans les points lors du Grand Prix de France après une sortie en début de course.

Vettel est parti de la 12e place sur la grille, sept places devant son coéquipier Lance Stroll qui n’a pas réussi à établir un temps en qualifications. La paire a terminé neuvième et dixième, Vettel marquant son troisième score de suite.

“C’était une bonne récupération”, a déclaré Vettel. « C’est bien d’avoir les deux voitures dans les points. Ce n’est pas beaucoup de points pour les neuvième et dixième, mais c’est bien.

Vettel a profité d’un long relais d’ouverture pour entrer dans les points, mais a perdu du temps lorsqu’il est parti dans le long virage du Beausset.

“Nous avons dû essayer quelque chose de différent et je pense que cela a fonctionné”, a déclaré Vettel. “Malheureusement, j’en ai fait un dans le premier relais où j’ai perdu beaucoup de temps. Sinon, je pense que nous aurions peut-être pu être plus proches du groupe à la toute fin de la course et que nous avions de meilleurs pneus, peut-être marquer plus de points.

Vettel n’était qu’à quatre secondes de Daniel Ricciardo, sixième à la fin de la course.

“Mais il y a beaucoup de vent et la voiture était assez incohérente pour nous tous aujourd’hui”, a poursuivi Vettel, “donc c’était très difficile à juger. J’ai poussé assez fort et peut-être que dans ce tour, j’ai poussé un peu trop. »

Avec la performance des équipes au milieu de terrain variant chaque week-end de course, Vettel dit qu’il est important pour Aston Martin de maximiser ses opportunités de marquer des points.

« Je pense que l’équipe en général est forte. Évidemment, nous ne sommes pas là où nous aimerions être avec la voiture, mais je pense que dans l’ensemble l’équipe se débrouille très, très bien. Je pense que nous avons un peu rattrapé notre retard, ce qui est important.

« C’est très serré et nous devons marquer des points comme aujourd’hui, même si ce n’est pas beaucoup. On a bien fait. Nous nous battons également avec AlphaTauri et Alpine. Cela va être une longue année, j’espère que nous allons de mieux en mieux et que nous commençons à avoir un peu d’avance, mais c’est un long chemin à parcourir.

