Vettel soutient la dernière manifestation de course de F1 d’Extinction Rebellion · .

Sebastian Vettel a approuvé le plan du groupe de protestation contre le changement climatique Extinction Rebellion de protester lors du Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end.

Les membres de XR ont infiltré Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière, qui s’est déroulé à huis clos sans spectateurs, et ont affiché une bannière qui a été vue sur une couverture télévisée mondiale. Quatre personnes ont été arrêtées.

Le groupe a indiqué son intention d’utiliser la course de ce week-end à Zandvoort pour mettre en évidence les émissions produites par le sport automobile.

Vettel a fortement soutenu les efforts de la F1 pour réduire son impact sur l’environnement. Il a aidé à nettoyer les déchets laissés par les spectateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne et a construit un «hôtel à abeilles» sous la forme d’une voiture de Formule 1 avec des écoliers en Autriche. Il a déclaré aujourd’hui qu’il était au courant des plans de protestation de XR et qu’il les soutenait.

“Je pense qu’en général, nous vivons à une époque où il est important d’attirer l’attention et je pense que c’est ce qu’ils font”, a-t-il déclaré. “Donc je pense que c’est bien.”

La Formule 1 et le monde au sens large doivent faire plus pour réduire sa production de déchets et de dioxyde de carbone, a-t-il déclaré.

« Si vous me demandez ce que je répondrais avec la Formule 1, je pense qu’il y a beaucoup de choses que la Formule 1 prévoit de faire, quelques petites choses sur lesquelles la Formule 1 prend des mesures, ce qui est bien. Mais est-ce suffisant ? Non, ce n’est pas assez.

« Est-ce suffisant ce que nous faisons en tant que société ? Évidemment, c’est très différent dans chaque pays et certains pays sont plus avancés que d’autres. Certaines personnes sont plus avancées que d’autres sur ce sujet. Mais dans l’ensemble de l’humanité, en faisons-nous assez ? Probablement pas.

«Je pense donc qu’il est vital que nous comprenions ce qui est en jeu et si nous ne l’obtenons pas, alors je pense qu’il n’y a pas d’avenir. Cela semble très sombre, mais également du bon côté, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire.

“Et je pense qu’il y a une place pour la Formule 1, à condition que la Formule 1 aborde les bonnes choses et fasse les bons choix. Maintenant, comme je l’ai dit, il peut toujours y avoir plus à faire. Les petites choses sur lesquelles des mesures sont prises, c’est bien, c’est un premier pas, mais pas plus que le premier pas encore. »

Lewis Hamilton, qui a également exprimé son ferme soutien aux causes environnementales, a attiré l’attention sur l’objectif de la Formule 1 de devenir neutre en carbone d’ici 2030 lorsqu’il a été interrogé sur les plans de protestation de XR.

“En fin de compte, ce n’est pas ma responsabilité d’aller leur faire une présentation pour leur dire ce que fait la Formule 1. Mais la Formule 1 a déjà exprimé les étapes qu’elle souhaite franchir d’ici 2030.

« Naturellement, les choses ne changent pas du jour au lendemain et je pense que c’est formidable que la Formule 1 accepte et se considère responsable et réalise qu’elle doit apporter des changements pour aller de l’avant. Et puis, en fin de compte, nous, les pilotes, nous comptons sur la Formule 1 et les organisateurs pour nous assurer que nous essayons d’avoir un impact aussi positif sur les endroits où nous allons.

