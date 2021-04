Vettel surpris par la décision de redémarrer malgré une piste humide · .

Sebastian Vettel a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que le contrôle de course utilise un redémarrage progressif pendant le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le pilote Aston Martin a déclaré qu’il était «sûr à 100%» que la course reprendrait avec un départ arrêté après avoir reçu un drapeau rouge en raison de la collision entre George Russell et Valtteri Bottas. «Je ne sais pas pourquoi ce fut un départ lancé», dit-il.

Vettel a déclaré qu’il avait choisi des pneus tendres à ce stade de la course car il s’attendait à ce qu’un redémarrage arrêté soit utilisé. «Avec le drapeau rouge, nous avons essayé de démarrer avec un pneu plus souple, mais il y a eu un départ lancé auquel nous ne nous attendions pas», a-t-il déclaré. «Et puis nous avons eu une dégradation plus élevée sur le soft que d’autres sur le support.»

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré que la décision d’utiliser un démarrage progressif avait été annoncée plus tard que prévu par l’équipe.

«Nous nous attendions à un nouveau départ arrêté, mais on nous a ensuite dit que c’était un départ progressif assez tard», a-t-il déclaré. «Toutes les équipes ont reçu l’information en même temps et c’est assez tard qu’on nous a dit que c’était un départ lancé.

«Je pense que la dernière situation de drapeau rouge que nous avons eue – où était-elle, Monza? – c’était un départ arrêté.

Vettel s’attendait à un redémarrage permanent «100%» Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré que la décision d’utiliser un départ roulant au lieu d’un départ arrêté avait été prise conformément à la procédure correcte.

«En général, nous pouvons afficher un départ arrêté ou un départ lancé une fois que les voitures ont réellement quitté la voie des stands», a-t-il déclaré. «Et donc à cette occasion, nous l’avons fait à je pense que c’était vers le virage sept – là ou à peu près. Les lumières de la voiture de sécurité se sont éteintes et le ‘RS’ [rolling start] est monté sur les écrans, ce qui est la procédure prévue dans le règlement. »

Masi a confirmé qu’un départ roulant avait été utilisé en raison des préoccupations concernant les plaques humides restantes de la piste à l’approche de la séquence à grande vitesse de Tamburello où Bottas et Russell s’étaient écrasés.

«Après une suspension, nous pouvons soit avoir un départ arrêté, comme nous l’avons vu précédemment, soit un départ lancé. Et après avoir regardé la situation, et en particulier avec le côté gauche en particulier de la piste à l’approche du virage deux, le côté extrême gauche étant assez humide, nous avons décidé que nous allions prendre un départ lancé.

