Vettel voulait “soutenir ceux qui souffrent” avec fierté

Dans le tour d’horizon: Sebastian Vettel était perplexe face à l’offensive que certains ont commise sur le T-shirt qu’il portait en Hongrie.

En bref

Vettel déçu par la réaction à la chemise arc-en-ciel de la fiertéVettel portait un t-shirt avec le slogan « même amour » et les couleurs de l’arc-en-ciel de la fierté LGBTQ+ lors du We Race As One juste avant le Grand Prix de Hongrie. Le conducteur d’Aston Martin, qui a critiqué la nouvelle loi hongroise interdisant aux homosexuels d’apparaître dans des programmes télévisés ou du matériel éducatif destinés aux moins de 18 ans, a été déçu par la réaction négative qu’elle a provoquée de la part de certains.

“C’est décevant que quelques couleurs dans un ordre différent fassent une telle différence”, a déclaré Vettel. « Nous nous tenons tous sous la pluie avant la course sur ce tapis et nous avons tous ces jolis slogans et pourtant cela semble être un problème pour certains. Je ne comprends pas. C’est un monde triste, à certains égards.

« Si cela aide à soutenir les personnes qui souffrent dans les pays qui font partie de l’Union européenne, je suis heureux de m’exprimer.

Hamilton “vraiment, vraiment fier” d’Ocon pour sa première victoire

Ocon est un “gars formidable”, a déclaré Hamilton Lewis Hamilton a chaleureusement félicité Esteban Ocon, un ancien pilote junior Mercedes toujours dirigé par l’équipe, après sa victoire en Grand Prix de Hongrie.

“Esteban est un gars tellement merveilleux, il est vraiment agréable, super respectueux”, a déclaré Hamilton. « J’ai toujours eu de bonnes relations avec lui. Je me souviens quand il était dans notre équipe, observant et essayant d’apprendre autant qu’il le pouvait.

«J’étais tellement heureux de le voir obtenir un siège ici et puis vous affronter le double champion du monde n’est pas facile. Et il s’y prend vraiment comme un canard à l’eau.

«Je suis donc vraiment, vraiment fier de lui et je lui souhaite beaucoup plus de succès. J’espère que cela stimulera cette équipe et j’espère qu’elle s’améliorera au cours de l’année et nous verrons une course plus proche avec elle.

Tsunoda avait «la pire semaine de course» jusqu’à présent avant le grand prix chaotique

Tsunoda a rebondi après sa chute de vendredi Après sa chute aux essais et son élimination en Q1, Yuki Tsunoda a mal commencé le week-end du Grand Prix de Hongrie. Il a déclaré que cela s’ajoutait à son événement le moins réussi en F1 jusqu’à présent, jusqu’à ce que le drame du premier tour bouleverse l’ordre.

“C’était bien à la fin”, a déclaré Tsunoda. “[If it had been] comme une course normale, je ne sais pas si j’aurais pu prendre des points ou pas, je dirais.

« Pour moi, ce fut la pire semaine de course jusqu’aux qualifications ou jusqu’à la course de cette année. Je dois donc vraiment analyser et essayer de travailler dur pour découvrir quel est le problème et nous serons de retour à Spa.

Ricciardo attend avec impatience les vacances d’été après « 70 longs tours »

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il attendait avec impatience une pause après avoir terminé en dehors des points dans un Grand Prix de Hongrie sans joie où il a subi de gros dégâts dès le départ.

“Je ne veux pas d’une autre course après ça”, a déclaré le pilote McLaren. “C’était un long 70 ou 68 tours, peu importe ce que c’était à la fin.

«Je veux m’éloigner un peu, mais en fait j’ai des tests, je teste ici mercredi donc je vais rester sur le jeu pendant encore 72 heures, puis m’enfuir. Les derniers week-ends ont été chargés, alors je vais m’arrêter un peu.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

OUI !!! Points doublés !!! Donc, si heureux pour chaque membre de cette équipe. 2,5 ans de travail incroyablement dur et nous obtenons notre récompense. COMEEE ONNN @WilliamsRacing !!! – George Russell (@GeorgeRussell63) 1er août 2021

Je ne sais pas quoi écrire, je suis à court de mots, nous venons de gagner le Grand Prix de Hongrie @f1 je me souviendrai toujours de ce moment !!🔥

Merci à @AlpineF1Team sans eux je n’y serais pas arrivé, et quel entraînement par la légende lui-même @alo_oficial il en fait aussi partie 🔥 #P1 pic.twitter.com/PpbyTOD4oL – Esteban Ocon (@OconEsteban) 1er août 2021

Les gens qui huent @LewisHamilton ne sont sans aucun doute pas de vrais fans de course. Ces personnes n’ont aucune idée du travail acharné et du dévouement pour être au sommet du sport et aussi de ce qu’il a fait pour cela. Pas de place pour ça du tout… vraiment pauvre – Nick Yelloly (@NickYelloly) 1er août 2021

Vous êtes le réalisateur de F1 TV. Vous pouvez soit montrer RBR en train de réparer frénétiquement la voiture de VER – un élément essentiel de la course et du championnat – ou vous pouvez montrer les pilotes qui se promènent dans la voie des stands. Annnd… vous choisissez de montrer le broyage. #facepalm – Gavin « Ole Dirty Hands » Ward 🇨🇦 (@GDubRacer) 1er août 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Nelson Piquet remportait le Grand Prix d’Allemagne pour Brabham

