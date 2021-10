Vettori apprivoise la Costa « rebelle »

La polémique était très présente lors de la semaine de l’UFC Las Vegas 41. Paulo Costa a révélé au milieu de ‘Fight Week’ qu’il était très en surpoids et qu’il avait besoin d’un poids convenu. Le duel était dans les poids moyens (83,9 kg), mais le Brésilien a demandé un arrangement (88,4). De plus, il a perdu 20% de sa bourse. Cet argent est allé à son adversaire, Marvin vettori. L’Italien de 28 ans est de la pure bravoure dans l’Octogone et n’a pas reculé. Il a accepté de se battre avec un désavantage physique. Il voulait une nouvelle opportunité devant Israel Adesanya et il savait que c’était la voie à suivre. Son courage a été récompensé par une victoire. L’Européen s’est imposé à l’unanimité (triple 48-46) à l’Italien.

Dès le premier instant, il était clair : Costa était beaucoup plus gros que son adversaire. Vettori n’a guère eu à s’efforcer de prendre du poids, contrairement au Brésilien. Cardio pourrait échouer Costa, alors il a opté pour le pouvoir. Au premier tour, il est sorti pour frapper des coups très durs. Il l’a fait avec ses poings et surtout avec ses jambes. Les impacts ont été terribles, mais à la fin le soufflet est tombé. C’était clair ce qu’ils cherchaient tous les deux. Le deuxième tour a suivi la même dynamique, mais Vettori avait traîné le premier tour et a demandé beaucoup de travail.

Une piqûre des yeux a pris un point de Costa et a donné vie à Vettori. Au troisième tour, il a eu plus de travail, comme pendant tout le combat, mais il a été puni. Le Brésilien, d’un coup de pied au menton, a touché son adversaire, mais l’Européen n’a jamais eu l’impression de toucher le sol. C’est un gladiateur et cela se voit à chaque fois qu’il se bat. Vettori a essayé d’aller au sol… et curieusement il s’est retrouvé là, il s’est vite relevé et a dominé. Le passage des rondes et cette tessiture ont marqué le reste. Costa était fatigué et Vettori était plus entier (il a également montré de la ténacité). Il a frappé et a dormi le costume contre la cage. Le transalpin a touché beaucoup plus (190 par 139), les coups ne semblaient pas si puissants, mais les juges n’ont pas hésité à lui donner plus de coups. La tactique de Costa était de submerger Vettori, l’Italien a résisté comme un mur à tout ce qui lui venait et savait avant son combat. Il s’est adapté aux circonstances changeantes et a gagné. Le respect du public était plus que mérité et puis c’était clair : « Je veux me battre le meilleur. Je veux 100% cette ceinture« , a-t-il lancé. C’est clair pour lui.