Vettori, l’Italien qui peut marquer l’histoire de l’UFC

Dans le Arène de la rivière Gila de Glendale (Arizona), Marvin vettori pourrait devenir le premier Italien à lever les bras pour que Dana Blanc Je lui ai mis la ceinture de champion.

Opportunité historique pour “Le rêve italien”, qui vient de gagner et de convaincre lors de ses 5 derniers combats. En fait, la dernière fois qu’il a perdu était contre “The last stylebender” en 2018 par décision partagée.

Mais l’image est différente d’alors. Les deux combattants ont frappé l’événement principal de la nuit avec des progressions disparates.

Alors qu’Israël Adesanya rentrera dans l’Octogone après sa tentative infructueuse en mars de décrocher la ceinture des poids mi-lourds contre Blachowicz, Vettori est fou de joie et plein de confiance.

Tirant “trash talk”, le champion (20 victoires, 1 défaite) s’est moqué de Vettori le comparant à Quasimodo, le bossu de Notre Damme. Beaucoup pensent que cela pique le Nigérian que Vettori maintienne qu’il a remporté le premier match entre les deux et qu’il ne sera jamais un autre rival. En fait, le magnifique attaquant a trouvé peu de rivaux dans sa carrière professionnelle capables de résister à ses tirs précis, et l’Italien l’a fait.

A l’approche du combat, Marvin Vettori (17 victoires, 4 défaites et un nul) s’est montré plus prudent et défend son option pour le titre en raison de sa séquence de 5 victoires consécutives et de ses mérites dans la performance de ses combats. Il fait l’éloge d’Adesanya et connaît son statut de favori incontesté. L’Italien se présente comme un prétendant occupant la troisième place du classement des poids moyens et sait que s’il gagne, il deviendra non seulement le premier Italien à être couronné à l’UFC, mais aussi le combattant à la mode dans le monde. Battre Adesanya le couronnerait italien universel et combattant du moment, il passerait du statut de combattant TOP à celui de faire l’histoire et deviendrait un nom de référence dans les arts martiaux mixtes.

Vettori est un grand combattant gaucher potentiel, avec d’excellents combats et un bon grappling. Il se comporte également bien en lutte debout où il est très efficace.

Nous connaissons déjà très bien Israel Adesanya. Là où il peut le plus souffrir, c’est au sol, mais il est un excellent épargnant grâce à sa vitesse et à ses capacités de jambes. Son kickboxing est l’un des meilleurs de l’UFC et il a un timing de mouvement prodigieux.

Au vu de ce qui a été vu, on suppose que le champion tentera de maintenir le combat debout et que le candidat tentera plusieurs takedowns par le « corps à corps » ou de surprendre son adversaire et de le réduire à la toile.

Des voix expérimentées ont reconnu que Vettori est l’homme qu’il faut aujourd’hui si Adesanya doit être détrôné au poids moyen. Si l’on prend en compte comment s’est déroulé leur premier match et comment ils arrivent au rendez-vous de dimanche, l’Italien peut casser les pronostics et être sacré en grand.

