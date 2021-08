Vêtue de force et de splendeur, Maribel Guardia belle en jaune

Vêtue de force et de splendeur, Maribel Guardia bella en jaune | INSTAGRAM

Le magnifique maquette, chanteur Oui actrice costaricienne, Maribel Guardia s’est également avérée une experte pour la la modélisation de chez elle partageant toujours les meilleures photos d’elle portant ces robes qui lui parviennent par colis afin qu’elle puisse les partager sous une forme promotionnelle pour les entreprises dont elle est ambassadeur.

Vous avez sûrement déjà découvert que Maribel n’est plus dans l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUImais est resté dans son foyer prendre soin d’elle et se photographier avec un professionnel du domaine pour partager ces belles images dans lesquelles ses robes parviennent à la parer de manière parfaite.

Cette fois, il s’agit d’une pièce de divertissement partagée dans son Instagram officiel, dans laquelle nous avons pu l’apprécier une fois de plus avec un robe Couleur jaune en plus d’accompagner la publication de quelques mots assez forts et intéressants qui assurent qu’elle est vêtue de force et de splendeur.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Maribel Guardia a l’air très coquette dans une tenue sportive

C’est une citation biblique puisque la Costaricaine est très croyante et est toujours prête à remercier pour tout ce que vous avez accompli dans sa vie en plus de toutes les bénédictions qui lui sont venues naturellement, il ne fait aucun doute qu’elle est une excellente personne et que vous souhaitez le partager avec votre public.

Pour cette raison, de nombreux internautes le remercient pour ses propos et sont également prêts à profiter de sa belle silhouette. à 62 ans, prouvant qu’il n’est qu’un numéro et qu’il a su prendre soin de lui-même, se conservant beau jusqu’à aujourd’hui.

En plus de ses photos, elle parvient toujours à récolter des milliers de likes et de commentaires avec lesquels ses admirateurs parviennent à s’exprimer et à partager un peu de ce qu’ils pensent et ressentent vraiment quand ils la voient.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Maribel Guardia participe également à divers projets qu’elle partage avec nous à travers ses histoires, comme récemment qu’elle était en tournée aux États-Unis, dans ses concerts, tout cela grâce à la vaccination massive qui a eu lieu dans ce pays et les événements en train d’être retourné.

En ce moment, dans ses histoires, elle a quelques vidéos avec Marcela Figueroa, qui donne des cours de formation via Internet et qui lui en a déjà donné une à essayer, en recommandant sa propre expérience, une opportunité à ne pas manquer. sont intéressés.